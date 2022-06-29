Извинения Соловьева - стоило ли переступать через подпись Путина? - КОММЕНТАРИЙ

Азербайджан - образцовое государство, соблюдающее все международные договоры, и поэтому ожидает такого же отношения к себе. За последние 4 месяца между Азербайджаном и Россией были подписаны 2 документа - "Декларация о союзническом взаимодействии между Аз

Азербайджан - образцовое государство, соблюдающее все международные договоры, и поэтому ожидает такого же отношения к себе. За последние 4 месяца между Азербайджаном и Россией были подписаны 2 документа - "Декларация о союзническом взаимодействии между Азербайджанской Республикой и Российской Федерацией" и "Соглашение между правительством Азербайджанской Республики и правительством Российской Федерации о сотрудничестве в области обеспечения международной информационной безопасности". С российской стороны первый документ подписал президент Владимир Путин, второй - министр иностранных дел Сергей Лавров.

Эти документы возлагают на стороны ряд обязанностей. Однако не успели, как говорится, высохнуть чернила на документах, как Россия повела себя некорректно.

Владимир Соловьев, считающийся одним из ведущих пропагандистов политической идеологии РФ, вновь отличился антиазербайджанским выступлением. На этот раз он пригласил на программу "Полный контакт" продажного гражданина Азербайджана, "политолога"-сепаратиста Давида Бабаяна.

Выступления Бабаяна против Азербайджана общеизвестны. Он один из тех, кто яростно выступает против мира и сотрудничества в регионе, процесса нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном. Есть все основания полагать, что он намеренно занимается подрывной деятельностью в регионе, и, скорее всего, по указке чьих-то заинтересованных в этом сторон. Образ мышления Бабаяна и его единомышленников, зараженных бредовыми идеями армянства, довольно ясен.

Но проблема не в них. Какие идеи подпитывают этих людей, не секрет. Проблема в Соловьеве. Вернее в том, что сей журналист, считающийся рупором российской пропаганды, в одночасье нарушил все нормы профессиональной этики, морали, международного права, межгосударственных отношений. Одним словом, он предал, и предал, прежде всего, свое государство. Этим поведением Соловьев продемонстрировал, насколько никчемны для него документы, подписанные Владимиром Путиным и Сергеем Лавровым.

И это при том, что в декларации о союзничестве имеется пункт, касающийся и его деятельности. Прежде всего, Соловьев нарушил первую статью документа, в которой говорится: "Российская Федерация и Азербайджанская Республика строят свои отношения на основе союзнического взаимодействия, взаимного уважения независимости, государственного суверенитета, территориальной целостности и неприкосновенности государственных границ двух стран, а также невмешательства во внутренние дела друг друга, равенства прав и взаимной выгоды, приверженности принципам мирного разрешения споров и не применения силы или угрозы силой" и статью 11-ю "Российская Федерация и Азербайджанская Республика решительно пресекают на своей территории деятельность организаций и лиц, направленную против государственного суверенитета, независимости и территориальной целостности другой стороны".

Он также нарушил и создал условия для нарушения различных положений подписанного 24 июня Сергеем Лавровым "Соглашения о сотрудничестве между правительством Азербайджанской Республики и правительством Российской Федерации в области обеспечения международной информационной безопасности".

Такой предвзятый подход представителей российских СМИ, в том числе Соловьева, не впервой. Товарищ Соловьев и раньше выделялся своими антиазербайджанскими выступлениями.

Фактически, проявив неуважение к подписям президента и министра своей страны, Соловьев поспособствовал и тому, что в отношении России вновь сформировался негативный имидж, и это с учетом того, что международная репутация РФ и так пострадала из-за войны в Украине. Мировое сообщество уже объявило Россию страной, не уважающей международное право, провоцирующей гибель невинных людей. Это подтверждает и отдаление России от гуманитарных мероприятий.

В такой ситуации логичнее было бы любому гражданину страны, если он считает себя истинным гражданином и патриотом, попытаться сохранить лицо России. Но, видимо, Соловьев не знает, что это такое, защищать родину в трудное для нее время. Иначе он не стал бы с такой легкостью переступать через подписи президента и министра своей, как он заявляет, любимой страны. Конечно, это он делает не без помощи тех, кто создает для него такие вольготные условия для неограниченной "журналисткой" деятельности. Действия Соловьева можно расценивать и как направленные против мира и сотрудничества на Южном Кавказе, поскольку он практически в открытую подвигает к беспорядкам в регионе.

Недавно Соловьев принес извинения Азербайджану. Но какая польза?! Он уже сказал все, о чем думал. Перефразируя известную пословицу, можно сказать, что слово не соловей, оно уже вылетело, и не впервые, из уст ведущего журналиста. Разглагольствуя о мировой несправедливости по отношению к России, Соловьев сам при этом нарушил обязательства, взятые на себя его страной. Соловьев прекрасно знал, кого пригласил на свою передачу и знал с самого начала, о чем будет глаголить его гость. Считается, что приносить извинения - показатель воспитания. Но вряд ли это применимо к Соловьеву, учитывая его предыдущие поступки. Было бы наивно полагать, что этот шаг был предпринят из-за воспитания. У него уже вошло в привычку сначала совершать ошибку, создавать плохое мнение о своей стране, а потом извиняться. Его извинения больше усугубляют его вину, нежели оправдывают. Но, как говорится, горбатого могила исправит...