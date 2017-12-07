Израильский эксперт: Решение Трампа по Иерусалиму - сильнейший удар в свои ворота для внешней политики США - КОММЕНТАРИЙ

Баку. 7 декабря. REPORT.AZ/ Президент США Дональд Трамп, приняв решение по Иерусалиму, решил сделать ставку на евреев-ортодоксов и христианских сионистов во внутренней политике.

Об этом заявил Report израильский публицист и политолог Исраэль Шамир.

"Не было никакой необходимости делать подобный ход именно сейчас. Я его связываю с несколькими моментами. Во-первых, с прострацией Трампа. Ему очень мало удается что-либо сделать из вещей, которые он обещал своим избирателям сделать. Ему удалось сделать крайне мало - его останавливал то Конгресс, то Сенат, даже не Верховный, а более мелкие суды. У Трампа было ощущение, что надо что-то сделать", - заявил И.Шамир.

По его словам, второй причиной, заставившей американского президента совершить подобный шаг, является объявленный Д.Трампом поворот от поиска дружбы с либеральными евреями, то есть с правящими евреями Америки, к евреям-ортодоксам и к христианским сионистам в контексте внутренней политики.

Наряду с этим он указал, что данный шаг Трампа - "сильнейший удар в свои ворота для американской внешней политики".

"Даже если бы действительно Трамп был "агентом Путина", то большего урона Америке он причинить бы не сумел", - считает израильский публицист.

Он также указал, что немаловажную роль в этом решении сыграл зять американского президента - Джаред Кушнер.

"Кушнер вообще играет огромную роль почему-то в этой администрации. Люди голосовали за Трампа, а получили Кушнера. Трамп делает то, что дочка просит, зять требует", - подчеркнул И.Шамир.

Коснувшись темы реакции ЕС на заявление Белого дома, политолог высказал мысль, что это решение "вбивает клин между Америкой и Европой, которая уже заявила устами госпожи Могерини, что есть пределы согласия с Америкой, и тут-то и есть этот предел".

По его мнению, решение также повлияет и на позицию короля Иордании Абдаллы II, который уже резко осудил этот шаг. "Король Абдалла обеспечивал единственный мост между американскими базами в Сирии и тылом", - добавил публицист.

И.Шамир отметил, что в самом Израиле никто не ожидал столь внезапного шага.

"В самом Израиле практически не было людей, которые этого ожидали. Наоборот, они думали, что это дело затянется", - cчитает эксперт.