Израиль и Азербайджан: Добрые отношения и будущие перспективы
Израиль и Азербайджан: Добрые отношения и будущие перспективыОтношения между Азербайджаном и Израилем всегда развивались в позитивном ключе, но за последние несколько лет наблюдается особая динамика в укреплении сотрудничества: увеличение числа взаимных визитов, рост товарооборота и инвестиций, выявление новых отра
Отношения между Азербайджаном и Израилем с самого начала, когда это государство 25 декабря 1991 года признало нашу независимость, всегда развивались в позитивном ключе. Но в последние несколько лет в них наблюдается особая динамика : укрепление сотрудничества, увеличение числа взаимных визитов, рост товарооборота и инвестиций, определение новых отраслей для взаимодействия и др.
Открытие посольства Азербайджана в Израиле заложило начало новой страницы в двухсторонних отношениях. Президент Азербайджана на недавней встрече с главой МИД Израиля Эли Коэном отметил, что данное событие "является показателем высокого уровня отношений" между двумя странами.
Стратегический характер двусторонним связям также придала политика президента Израиля Ицхака Герцога: с его приходом к власти отношения с Азербайджаном развиваются в геометрической прогрессии. Отрадно, что президент Израиля демонстрирует всему миру, насколько прочными сформировавшиеся 30 лет назад отношения являются.
Придавая важность этому аспекту, И. Герцог отметил роль и вклад общенационального лидера Гейдара Алиев в двусторонние отношения, опубликовав пост в Twitter.
— Office of the President of Israel (@IsraelPresident) May 10, 2023
Азербайджан ощущал поддержку Израиля как во время Второй Карабахской войны, так и последующий этап - в период восстановления освобожденных территорий.
Как рассказал в интервьюReport посол Израиля в Азербайджане Джордж Дик, израильская компания построила молочную ферму в "умном" селе Агалы Зангиланского района.
"Другие проекты, в которых мы участвуем или обсуждаем возможность участия, - это управление водными ресурсами, возобновляемые источники энергии и сельское хозяйство. Мы говорим коллегам из Азербайджана: “Скажите нам, в какой области мы вам нужны - мы будем там”,- отметил посол.
Кроме того, после Второй карабахской войны, азербайджанский фонд YAŞAT пригласил офтальмологов из Израиля, и врачи регулярно наблюдали за пациентами. Они делали операции и осуществляли постоперационное наблюдение совершенно бесплатно. Израильские врачи прооперировали более 150 азербайджанских ветеранов войны.
Немаловажным являются высокие показатели экономического взаимодействия, которые демонстрируют стремительно развивающиеся связи между бизнес-сообществами и компаниями двух стран.
По последним данным за январь-апрель 2023 года товарооборот между Израилем и Азербайджаном превысил полмиллиарда долларов, наблюдается рост на 33,5 процента в сравнении с январем-апрелем 2022 года. Что же касается инвестиций, то тут тоже налицо подъем: в июле 2022 года Азербайджанская инвестиционная компания и израильская компания OurCrowd, ведущая глобальная платформа краудфандинга, подписали инвестиционное соглашение.
В феврале этого года министерство экономики Азербайджана объявило, что с азербайджанской стороны уже осуществлены первые инвестиции в размере 1 миллиона долларов, в частности, в израильский стартап LARGIX, который специализируется на разработке промышленных продуктов.
Основными сферами сотрудничества являются энергетика, торговля, инфраструктура и высокие технологии. Азербайджан является важным поставщиком нефти в Израиль, что способствует диверсификации и обеспечению энергетической безопасности этой страны. Два года назад доля азербайджанской нефти в поставках в Израиль составляла около 30%, в прошлом году - почти 40%.
Туризм, энергетика, сельское хозяйство, медицина, кибербезопасность - это не весь перечень сфер сотрудничества между двумя странами.
Многовекторный подход в политике и президента Израиля, и президента Азербайджана для расширения сотрудничества в новых сферах говорит о неисчерпаемом потенциале, который существует в отношениях двух стран. Одним из таких сфер является использование возобновляемых источников энергии. Азербайджан начал активно применять ВИЭ на освобожденных территориях, а Израиль выразил готовность поделиться своим опытом в этой сфере.
Израиль также стремится нормализовать отношения с Турцией. 9 марта 2022 года президент Герцог встречался с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в Анкаре, что считается временем возобновления отношений между Израилем и Турцией, которые были практически заморожены с 2010 года. Сейчас обе страны восстановили дипломатические отношения, что говорит об их намерениях делать шаги с сотрудничеству.
Многосторонность, взаимоуважение, дружба - так сейчас можно охарактеризовать отношения между Азербайджаном и Израилем. Благодаря лидерам обеих стран, сейчас отношения находятся на высоком уровне во всех сферах, а запланированный визит президента Израиля в Азербайджан выведет их на новый, более прочный уровень.