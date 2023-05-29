Израиль и Азербайджан: Добрые отношения и будущие перспективы

Отношения между Азербайджаном и Израилем всегда развивались в позитивном ключе, но за последние несколько лет наблюдается особая динамика в укреплении сотрудничества: увеличение числа взаимных визитов, рост товарооборота и инвестиций, выявление новых отра

Отношения между Азербайджаном и Израилем с самого начала, когда это государство 25 декабря 1991 года признало нашу независимость, всегда развивались в позитивном ключе. Но в последние несколько лет в них наблюдается особая динамика : укрепление сотрудничества, увеличение числа взаимных визитов, рост товарооборота и инвестиций, определение новых отраслей для взаимодействия и др.

Открытие посольства Азербайджана в Израиле заложило начало новой страницы в двухсторонних отношениях. Президент Азербайджана на недавней встрече с главой МИД Израиля Эли Коэном отметил, что данное событие "является показателем высокого уровня отношений" между двумя странами.

Стратегический характер двусторонним связям также придала политика президента Израиля Ицхака Герцога: с его приходом к власти отношения с Азербайджаном развиваются в геометрической прогрессии. Отрадно, что президент Израиля демонстрирует всему миру, насколько прочными сформировавшиеся 30 лет назад отношения являются.

Придавая важность этому аспекту, И. Герцог отметил роль и вклад общенационального лидера Гейдара Алиев в двусторонние отношения, опубликовав пост в Twitter.

President @Isaac_Herzog congratulated the Republic of Azerbaijan on the 100th anniversary of the birth of Heydar Aliyev: pic.twitter.com/mr8Q8NedSL — Office of the President of Israel (@IsraelPresident) May 10, 2023

Азербайджан ощущал поддержку Израиля как во время Второй Карабахской войны, так и последующий этап - в период восстановления освобожденных территорий.

Как рассказал в интервью Report посол Израиля в Азербайджане Джордж Дик, израильская компания построила молочную ферму в "умном" селе Агалы Зангиланского района.

"Другие проекты, в которых мы участвуем или обсуждаем возможность участия, - это управление водными ресурсами, возобновляемые источники энергии и сельское хозяйство. Мы говорим коллегам из Азербайджана: “Скажите нам, в какой области мы вам нужны - мы будем там”,- отметил посол.

Кроме того, после Второй карабахской войны, азербайджанский фонд YAŞAT пригласил офтальмологов из Израиля, и врачи регулярно наблюдали за пациентами. Они делали операции и осуществляли постоперационное наблюдение совершенно бесплатно. Израильские врачи прооперировали более 150 азербайджанских ветеранов войны.

Немаловажным являются высокие показатели экономического взаимодействия, которые демонстрируют стремительно развивающиеся связи между бизнес-сообществами и компаниями двух стран.

По последним данным за январь-апрель 2023 года товарооборот между Израилем и Азербайджаном превысил полмиллиарда долларов, наблюдается рост на 33,5 процента в сравнении с январем-апрелем 2022 года. Что же касается инвестиций, то тут тоже налицо подъем: в июле 2022 года Азербайджанская инвестиционная компания и израильская компания OurCrowd, ведущая глобальная платформа краудфандинга, подписали инвестиционное соглашение.

В феврале этого года министерство экономики Азербайджана объявило, что с азербайджанской стороны уже осуществлены первые инвестиции в размере 1 миллиона долларов, в частности, в израильский стартап LARGIX, который специализируется на разработке промышленных продуктов.

Основными сферами сотрудничества являются энергетика, торговля, инфраструктура и высокие технологии. Азербайджан является важным поставщиком нефти в Израиль, что способствует диверсификации и обеспечению энергетической безопасности этой страны. Два года назад доля азербайджанской нефти в поставках в Израиль составляла около 30%, в прошлом году - почти 40%.

Туризм, энергетика, сельское хозяйство, медицина, кибербезопасность - это не весь перечень сфер сотрудничества между двумя странами.

Многовекторный подход в политике и президента Израиля, и президента Азербайджана для расширения сотрудничества в новых сферах говорит о неисчерпаемом потенциале, который существует в отношениях двух стран. Одним из таких сфер является использование возобновляемых источников энергии. Азербайджан начал активно применять ВИЭ на освобожденных территориях, а Израиль выразил готовность поделиться своим опытом в этой сфере.

Израиль также стремится нормализовать отношения с Турцией. 9 марта 2022 года президент Герцог встречался с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в Анкаре, что считается временем возобновления отношений между Израилем и Турцией, которые были практически заморожены с 2010 года. Сейчас обе страны восстановили дипломатические отношения, что говорит об их намерениях делать шаги с сотрудничеству.

Многосторонность, взаимоуважение, дружба - так сейчас можно охарактеризовать отношения между Азербайджаном и Израилем. Благодаря лидерам обеих стран, сейчас отношения находятся на высоком уровне во всех сферах, а запланированный визит президента Израиля в Азербайджан выведет их на новый, более прочный уровень.