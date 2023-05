Израиль и Азербайджан: Добрые отношения и будущие перспективы

Отношения между Азербайджаном и Израилем с самого начала, когда это государство 25 декабря 1991 года признало нашу независимость, всегда развивались в позитивном ключе. Но в последние несколько лет в них наблюдается особая динамика : укрепление сотрудничества, увеличение числа взаимных визитов, рост товарооборота и инвестиций, определение новых отраслей для взаимодействия и др.

Открытие посольства Азербайджана в Израиле заложило начало новой страницы в двухсторонних отношениях. Президент Азербайджана на недавней встрече с главой МИД Израиля Эли Коэном отметил, что данное событие "является показателем высокого уровня отношений" между двумя странами.

Стратегический характер двусторонним связям также придала политика президента Израиля Ицхака Герцога: с его приходом к власти отношения с Азербайджаном развиваются в геометрической прогрессии. Отрадно, что президент Израиля демонстрирует всему миру, насколько прочными сформировавшиеся 30 лет назад отношения являются.

Придавая важность этому аспекту, И. Герцог отметил роль и вклад общенационального лидера Гейдара Алиев в двусторонние отношения, опубликовав пост в Twitter.