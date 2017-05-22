Итоги очередного саммита ОПЕК могут по-разному повлиять на рынок

Баку. 22 мая. REPORT.AZ/ Итоги саммита стран ОПЕК и вне картеля 24-25 мая в Вене имеют важное значение для рынка нефти. Аналитическая группа Report полагает, что в соответствии с несколькими возможными вариантами исхода саммита определится будущий тренд нефтяных цен: "Наиболее приемлемым вариантом для рынка станет продление сделки по ограничению добычи на 9 месяцев и увеличение квоты сокращения".

Отметим, что сейчас эта квота составляет 1,8 млн баррелей в день. При благоприятном исходе саммита цены на нефть перевалят за 60 долларов за баррель. Второй вариант предполагает продление сделки на 9 месяцев с сохранением квоты. При таком раскладе цены поднимутся до 57-58 долларов за баррель, затем откатятся к 50 долларам. Поскольку в этом случае сланцевые производители США продолжат наращивание суточной добычи, что спровоцирует рост предложения на рынке. Третий вариант подразумевает сохранение квоты и продление сделки на полгода, что приведет к колебанию цен на уровне 50 долларов и ниже. При последнем и худшем варианте - отсутствии договоренности между сторонами, нефть может опуститься ниже 40 долларов за баррель.

Аналитическая группа Report полагает, что исходом встречи станет продление сделки на 9 месяцев с сохранением нынешней квоты. В результате, цены на нефть после незначительного подъема начнут падать и уже к следующему заседанию установятся в диапазоне 45-55 долларов за баррель. В этот период будут отслеживаться объемы добычи сланцевой нефти в США. Если уровень в 50 долларов за баррель будет приемлемым для производителей, в последующие годы нефтяные цены упадут ниже этой отметки. Так как страны ОПЕК не захотят уступать свою нишу на рынке США. Аналитики отмечают, что вероятность недостижения соглашения на очередном саммите усиливается. Низкие нефтяные цены вынудят производителей наращивать нефтедобычу.