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ISW: В России искажают информацию об украинском контрнаступлении

ISW: В России искажают информацию об украинском контрнаступлении Аналитики Института изучения войны заметили, что провоенизированное пространство России присоединилось к распространению нарративов Кремля о якобы "провале" украинского контрнаступления.
Аналитика
30 июля 2023 г. 09:00
ISW: В России искажают информацию об украинском контрнаступлении

Аналитики Института изучения войны заметили, что провоенизированное пространство России присоединилось к распространению нарративов Кремля о якобы "провале" украинского контрнаступления.

Как передает Report со ссылкой на ISW, по данным аналитиков, так называемое ультранационалистическое информационное пространство России, вероятно, объединяется в продвижении нарративов Кремля, направленных на то, чтобы осветить украинское контрнаступление как провал, все больше преувеличивая украинские потери и занижая российские потери и вызовы.

Так называемые российские военкоры все чаще представляют украинские контрнаступательные операции как серию неудачных атак вдоль всей линии соприкосновения.

Аналитики в качестве примера приводят тот факт, что российские "военкоры" распространили 29 июля видеозапись, на которой якобы видно, как один российский танк разгромил целую украинскую роту бронетехники.

Как оказалось, это запись, датированная 7 июня, и на ней видно, как российские артиллерийские подразделения наносят удары по украинской колонне.

Такая манипуляция, по мнению экспертов, указывает на то, что российские источники намеренно ретранслируют старые кадры, чтобы поддержать кремлевский нарратив.

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Версия на азербайджанском языке ABŞ İnstitutu Rusiyada Ukraynanın əks-hücumuna dair məlumatların necə təhrif olunduğunu təhlil edib

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