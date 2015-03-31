Эксперт: События 1918 года являлись частью большого плана по истреблению азербайджанского населения

Баку. 31 марта. REPORT.AZ/ Армяне в рамках проекта по истреблению азербайджанского населения Кавказа намеревались создать несколько автономий или государственных образований для контроля над регионом, заявил Report научный сотрудник Института прав человека Национальной академии наук Азербайджана (НАНА), историк Ризван Гусейнов, комментируя события 31 марта 1918 года.

"Отмечу, что это была часть большого плана по физическому истреблению мусульманского, тюркского, в том числе и азербайджанского населения Кавказа. В рамках этого проекта, поддерживаемого опосредованно рядом европейских стран, в том числе и со стороны большевистской на тот момент России, было намечено создать несколько или армянских автономий, или государственных образований, посредством которых можно было манипулировать и управлять регионом, в первую очередь, богатым нефтью Баку и прикаспийскими областями", - заявил Р.Гусейнов.

Он указал, резня азербайджанцев была осуществлена руками 20-ти тысячной армянской вооруженной группировки, которые воевали на фронтах Первой Мировой войны на Кавказском фронте в Турции на стороне европейских стран и России против Османской Турции.

"По итогам этой войны Турция отстояла часть своих территорий, на которые претендовали дашнакское армянское политическое руководство и церковь. Эти огромные группировки посредством имевшего широкие полномочия в Азербайджане бакинского комиссара Шаумяна были переброшены с фронтов Первой Мировой войны на Кавказ в Азербайджан, хотя эти люди никакого отношения к нашей стране не имели", - сказал историк.

По его словам, однако сперва турецкие армяне сперва совершили огромные зверства в Туркестане, то есть в Центральной Азии, где эти отряды убили большое количество мирного населения, совершив издевательства и надругательства над женщинами, детьми и трупами.

"После этого этот эшелон вернулся в Азербайджан, а также совместно с местными армянами продвигались по Азербайджану и совершили те же самые зверства, что в Южном Азербайджане, что в Северном, в том числе и в Эриваньской губернии, в Гяндже, Губе, Сальянах, Шемахе, Дербенте", - подчеркнул Р.Гусейнов.

Он провел параллели между зверствами армянских националистов в 1918 году и во время Карабахской войны.

"Все это говорит о том, что в мире и в регионе происходят серьезные политические катаклизмы и войны, армянская диаспора - не сама по себе, а при поддержке и вооружении ведущих стран мира - совершают зверства против мусульманского, тюркского населения. То есть надо учитывать, надо быть готовым к тому, что любой серьезный катаклизм, который меняет границы стран в регионе, либо несет потрясение, обычно используется для того, чтобы руками армянских националистов начать резню мусульманского, тюркского населения. Надо быть к этому готовым и, естественно, заранее знать о подобных планах или подвижках в этом направлении, чтобы жестко пресечь, вплоть до полного истребления тех, кто намерен уничтожать наше население", - резюмировал историк.

Напомним, 30 марта и 3 апреля 1918 года в Баку, в различных частях бакинской губернии, а также в Шемахе, Губе, Хачмазе, Лянкяране, Гаджигабуле, Сальянах, Зангезуре, Карабахе, Нахчыване и на других территориях страны Бакинский Совет и дашнакские армянские вооруженные подразделения учинили геноцид против азербайджанцев.

Самое кровавое из этих событий произошло 31 марта 1918 года. Воспользовавшись происшедшими в России февральским и октябрьским переворотами 1917 года, армянам удалось реализовать свои планы под большевистским флагом. С марта 1918 года Бакинская коммуна, прикрываясь борьбой с контрреволюционными элементами, приступила к реализации своих планов, преследующих целью очистить бакинскую губернию от азербайджанцев.