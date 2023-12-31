Исторический 2023-й : Полное и окончательное восстановление суверенитета и территориальной целостности Азербайджана

Уходящий 2023 год оставил значительный, заметный след в памяти каждого азербайджанца.

Уходящий 2023 год оставит значительный, заметный след в памяти каждого азербайджанца.

В этом году, который впишется золотыми буквами в многовековую историю Азербайджана, под руководством Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева был положен конец 30-летней оккупации, полностью восстановлена наша территориальная целостность. Тем самым Азербайджан вошел в историю как первая страна на постсоветском пространстве, положившая конец сепаратизму, был положен конец 200-летнему искусственно созданному на наших землях источнику сепаратизма и полностью восстановлена ​​наша независимость.

Одним из самых ярких событий уходящего года стал военный парад в День победы 8 ноябра в Ханкенди, который принял Верховный главнокомандующий, а 21 декабря здесь прошел первый за 30 лет матч Азербайджанской премьер-лиги.

Президент Ильхам Алиев в своей исторической речи перед началом игры рассказал о восстановлении территориальной целостности Азербайджана: "Четыре года назад на этом стадионе прозвучало: "Карабах – это Армения и точка". Мы доказали, что Карабах – это Азербайджан. Отныне на этих землях всегда будет развеваться азербайджанский флаг. Мы, азербайджанцы, будем жить здесь вечно. Мы, славная Азербайджанская армия, доказали им и всему миру, что это наша историческая и исконная земля, хозяевами этих земель являемся мы – азербайджанский народ. Мы должны были вернуться сюда, и мы вернулись".

Нужно отметить, что 2023 год был богат и другими важными событиями. Указом президента Ильхама Алиева он был объявлен "Годом Гейдара Алиева".



Празднование 20-летия со дня избрания президентом достойного последователя политического курса Гейдара Алиева Ильхама Алиева также является большой гордостью для нашего народа.

Таким образом, 2023 год запомнится новыми реалиями, созданными Азербайджаном на Южном Кавказе. Были развеяны армянская ложь и мифы, миру продемонстрировано, что непобедимые – это азербайджанская армия и азербайджанский народ.

Полное восстановление суверенитета и территориальной целостности

Одним из самых серьезных успехов года, несомненно, стало создание погранично-пропускного пункта в Лачынском районе. Таким образом к Азербайджану перешел полный контроль за въездом и выездом на территорию страны. Не сумев "переварить" это, армянская сторона и поддерживающие ее силы обвинили нашу страну в якобы обострении ситуации на границе с Арменией, создании гуманитарного кризиса в Карабахском регионе. Однако их усилия оказались тщетными.

Официальный Ереван такими попытками не только вмешивался во внутренние дела Азербайджана, это было продолжением той же многолетней агрессивной политики против нашей страны, преподносимой теперь по-другому.



Но Лачын - это суверенная территория Азербайджана, и все что здесь происходит, включая и организацию ППП "Лачын" - исключительно внутреннее дело нашей страны. Создание погранично-пропускного пункта на нашей суверенной территории против угроз государственной безопасности было вполне законным шагом в соответствии с нормами и принципами международного права. И оно сыграло свою роль в последующем выводе незаконно дислоцированных в Карабахе армянских вооруженных формирований, а также разоружении сепаратистов.

Об этом 1 мая 2023 года президент Ильхам Алиев заявил в ходе телефонного разговора с госсекретарем США Энтони Блинкеном: "Строительство погранично-пропускного пункта "Лачын" на азербайджано-армянской границе было осуществлено в рамках суверенных прав Азербайджана и в соответствии со всеми международными правилами. Цель – не ограничить движение, а обеспечить контроль, и движение уже осуществляется через этот пункт. Права армянского населения, проживающего в Карабахском регионе Азербайджана, будут обеспечиваться в рамках Конституции Азербайджана и международных документов, поддерживаемых нашей страной".

Таким образом, создание ППП "Лачын" можно расценивать как воплощение Великой победы, одержанной во Второй карабахской войне.

Развевающийся азербайджанский флаг на нашей исторической границе - источник гордости каждого азербайджанца. Армения и ее западные покровители, такие как Франция, после этого уже в открытую начали массированную клеветническую кампанию против Азербайджана в международном сообществе.

16 августа в Нью-Йорке состоялось экстренное заседание Совета Безопасности ООН по обсуждению "гуманитарного кризиса", якобы возникшего в Карабахском регионе Азербайджана. Но, несмотря на все усилия Армении и армянского лобби, рвение ее сторонников, это не принесло желаемого результата: ни антиазербайджанская резолюция, ни какое-либо совместное заявление не были приняты.



19 сентября азербайджанская армия, начавшая локальные антитеррористические мероприятия, всего за 23 часа разгромила врага, а 20 сентября окопавшийся в Карабахе сепаратистский режим объявил о своей капитуляции, его вооруженные формирования были разоружены, и вскоре и его "руководители" были задержаны органами безопасности Азербайджана.

И на этот раз армянская дипломатия "подняла мир на уши". 21 сентября, когда шло заседание Совета Безопасности ООН, представители официального Баку уже вели в Евлахе переговоры с представителями местных армянских жителей Карабаха о реинтеграции. Азербайджан еще раз продемонстрировал всему миру свой высокий гуманизм и силу воли.

Азербайджан, не допустив никаких гуманитарных последствий для гражданского населения, с высокой точностью и профессионализмом восстановил свою территориальную целостность и суверенитет, а также международное право.

15 октября, в день двадцатилетия своего первого избрания на пост главы государства президент Ильхам Алиев водрузил трехцветный флаг Азербайджана в центре города Ханкенди и, обращаясь к народу, сказал: "Ровно 20 лет назад азербайджанский народ, оказав мне большое доверие, избрал меня на пост президента. Обращаясь тогда к нашему народу, я дал слово, что буду отстаивать национальные интересы азербайджанского народа и азербайджанского государства, защищать территориальную целостность Азербайджана. Я принес клятву, положив руку на Конституцию и священный Коран. Рад, что за последние 20 лет все данные мною обещания, все поставленные задачи выполнены".



Одним из важнейших событий года стало совместное заявление Администрации Президента Азербайджанской Республики и аппарата премьер-министра Республики Армения 7 декабря.

"Азербайджанская Республика и Республика Армения едины во мнении, что представилась историческая возможность для достижения долгожданного мира в регионе. Обе страны еще раз подтверждают свое намерение нормализовать отношения и достичь мирного договора на основе уважения принципов суверенитета и территориальной целостности".

В заявлении также отмечалось решение об освобождении военнослужащих друг друга, удерживаемых Азербайджаном и Арменией. Республика Армения отозвала свою кандидатуру на проведение 29-й сессии Конференции сторон Рамочной Конвенции ООН (СОР29) об изменении климата в поддержку кандидатуры Азербайджанской Республики.



Следует отметить, что это первый подобный документ между официальным Баку и Ереваном. Его уникальность, прежде всего, в том, что он не декларативен, а наметил реальные шаги, осуществленные затем. Первый документ подобного рода был трехсторонним - от 10 ноября 2020 года с участием и России.

13 декабря состоялся обмен двух военнослужащих Азербайджана на 32 армянской армии.

Этот шаг официального Баку стал для Армении призывом к миру. Он также доказал, что прямой двусторонний диалог между сторонами является и может быть в будущем важным фактором процесса нормализации, доказал возможность сторон достичь согласия напрямую, без посредников.



Глобальный Бакинский Форум – символ могущества и развития Азербайджана

9 марта под эгидой президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева начал работу X Глобальный Бакинский форум "Мир сегодня: вызовы и надежды", организованный Международным центром Низами Гянджеви. Как важное международное мероприятие оно показало заинтересованность Азербайджана в поддержании мира не только в регионе, но и во всем мире. Президенту Ильхаму Алиеву удалось привлечь внимание международного сообщества к Азербайджану.

X Глобальный Бакинский форум является важной площадкой, на которой обсуждаются различные вопросы. По своей значимости и масштабу этот форум можно сравнить с такими мероприятиями, как Всемирный экономический форум в Давосе. На Бакинском форуме проводятся дискуссии по вопросам, волнующим мир в истинном смысле этого слова. Важность форума заключается в том, что он полностью независим. Это яркий пример того, что Азербайджанское государство проводит полностью независимую политику.



Сотрудничество с тюркскими государствами стало крепче

2023 год запомнится как год расцвета единства тюркских государств и народов, углубления отношений, сотрудничества и тенденций совместного развития на едином географическом, экономическом и культурном пространстве. В начале года во время страшного землетрясения в Турции, Азербайджан и наш народ мобилизовались и выполнили свою братскую миссию на самом высоком уровне.

Внеочередной саммит глав государств Организации тюркских государств, прошедший в столице Турции Анкаре 16 марта 2023 года, 10-й юбилейный саммит Организации тюркских государств под лозунгом "Век Турции", прошедший в столице Казахстана Астане 3 ноября - важные события для дальнейшего укрепления братских тюркских связей.

Стоит обратить внимание на усилия, прилагаемые лидером Азербайджана в развитии и усилении отношений между тюркоязычными странами. Реализация предложений и инициатив, выдвинутых президентом Ильхамом Алиевым, внесла существенный вклад в развитие связей между тюркоязычными странами. Динамика азербайджано-турецких отношений, развитие взаимоотношений с Казахстаном, Узбекистаном, Кыргызстаном и Туркменистаном, роль Азербайджана как моста в расширении интеграционного процесса между тюркоязычными странами - это заслуги президента Ильхама Алиева.

Другими значимыми событиями для укрепления отношений в обширном регионе стали V Консультативная встреча глав государств Центральной Азии 14 сентября в Душанбе, столице Таджикистана, заседание Совета глав государств Содружества Независимых Государств (СНГ) в Бишкеке, столице Кыргызстана, 13 октября, 16-е заседание Организации экономического сотрудничества (ОЭС), прошедшее в Ташкенте, столице Узбекистана, 9 ноября и, наконец, Встреча на высшем уровне глав государств и правительств стран-участниц Специальной программы ООН для экономик стран Центральной Азии – SPECA, состоявшаяся 24 ноября в Центре Гейдара Алиева в Баку по инициативе Азербайджана. Эти и другие глобальные форумы, взаимные зарубежные визиты и подписанные документы являются показателем возрастающей роли и укрепления позиций Азербайджана.



Вместе с благоприятными и историческими событиями в подходящем к концу 2023 году, были и неблагоприятные. 27 января в результате нападения на посольство Азербайджана в Тегеране был убит сотрудник посольства и еще двое получили ранения. Инцидент был расценен по всем показателям как террор, посягательство на территориальную целостность Азербайджана.

Появились сообщения о том, что за предательским терактом стоят иранские спецслужбы. Действия официального Тегерана после теракта также дали повод так говорить. В результате Азербайджан отозвал своего посла в Тегеране и временно приостановил деятельность посольства. Двусторонняя напряженность сохранялась в течение длительного времени, пока иранское правительство не осознало непродуктивность подобных отношений между соседями. В последние месяцы в азербайджано-иранских отношениях наблюдается умеренная положительная динамика. В сентябре в Баку состоялось заседание совместной ирано-азербайджанской комиссии, состоялся визит военных чиновников, а также генерального прокурора Ирана, Тегеран стал активно обозначать свою поддержку территориальной целостности Азербайджана. Хочется верить, что подобная динамика отношений между странами и верные шаги со стороны Тегерана будут и в 2024 году.

Очевидно, 2023 год будет вписан золотыми буквами в 200-летнюю историю Азербайджана. Есть уверенность, что и 2024 год будет успешным для государства и народа Азербайджана. На внеочередных президентских выборах 7 февраля народ проголосует за достойного кандидата и за будущее Азербайджана, направленное на мир и прогресс.