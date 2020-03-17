Испытание коронавирусом - кто распространил смертельно опасный вирус? - КОММЕНТАРИЙ

Жизнь показала, сколь невелик и беспомощен мир. Люди, намеревающиеся освоить Марс и иные планеты, оказались бессильны перед лицом коронавируса. Даже страны, которые мнят себя властелинами мира, объявили о введении чрезвычайного положения.

Нов ли коронавирус? Как выясняется, он был обнаружен 5 лет назад. Следовательно, подобно иным вирусам, бактериям и микробам, коронавирус витает в атмосфере. Тогда отчего этот вирус не вызвал ажиотаж в 2015 году? Вызвано ли падение цен на нефть этим вирусом? Кто заинтересован в его распространении? Так или иначе, мир оказался перед лицом судьбоносного экзамена.

Напомним, что распространение коронавируса началось в декабре 2019 года в китайском городе Ухань. В настоящее время вирус зафиксирован в 158 странах и регионах. Число заразившихся коронавирусной инфекцией в мире достигло 170 845 человек. 77 790 человек из них выздоровели, 6 526 - скончались.

11 февраля Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) назвала инфекцию COVID-19, а 11 марта была объявлена пандемия.

16 марта Китай заявил, что 84% зараженных коронавирусом излечились от опасного недуга.

Инфекция начала распространяться в декабре минувшего года, аккурат на следующий день после достижения компромисса между США и Китаем по торговым связям. 13 декабря 2019 года США и Китай условились об увеличении экспорта и снижении пошлин. Достигнутая договоренность предполагала наращивание импорта американской продукции в Китай. Официальный Пекин обязался закупать у США, преимущественно, зерно и кукурузу. Кроме того, стороны договорились о сотрудничестве по вопросам интеллектуальной собственности, сельского хозяйства, обмена технологиями, финансовым услугам и иным вопросам.

15 января нынешнего года между президентом США Дональдом Трампом и вице-премьером Госсовета Китая Лю Хэ был подписан документ о первом этапе двустороннего сотрудничества.

По соглашению, в течение двух лет Китай обязался закупить у США сельхозтовары и иную продукцию на сумму 200 млрд долларов. Официальный Вашингтон не отменил 25-процентную пошлину на китайскую продукцию, сохранив это как козырь для последующего этапа. По соглашению, США исключили Китай из списка стран, совершающих валютные махинации. Стороны взяли на себя обязательства не обесценивать валюты друг друга. Договоренность должна была вступить в силу спустя 30 дней с момента подписания соглашения, то есть 14 февраля. Однако вирус воспрепятствовал этому.

После 2015 года политические события в мире еще более обострились. Россия вовлеклась в военные операции в Сирии. Покровительство Китая и России Ирану способствовало подписанию всеобъемлющего соглашения между Ираном и странами большой "шестерки". Однако спустя год Америка заявила о выходе из этого соглашения. В Турции был предотвращен государственный переворот. Европейский Союз отказался поддерживать позицию США по Ирану. Израиль перенес столицу в Иерусалим. В мире разразился финансовый кризис.

А совсем недавно произошел обвал цен на нефть, и доллар подскочил в цене. Выходит, пять лет назад распространение этого вируса не было выгодно, либо же не отвечало ситуации. Ни для кого не секрет, что цены на нефть и доллар регулируются, внося коррективы в мировую политику и даже политическую карту мира. Бушующий в мире коронавирус нанес серьезный ущерб экономике ряда стран, ослабил, можно сказать, свел на нет общественные и культурные связи. Обвал цен на нефть в подобных условиях наводит на определенные подозрения.

Подозрительно, в первую очередь то, как стремительно эпицентр распространения короновируса сместился в Европу, а точнее, страны - члены ЕС. Странно, что вирус не охватил близлежащую к Китаю Индию. Мы ни в коей мере не желаем этой напасти ни одной стране, просто довольно странно, почему именно Европа. Ведь очевидно, что Индия более склонна к этому.

В 2015 году Всемирная организация здравоохранения не была столь деятельна, как сейчас. Иначе вирус давно удалось бы побороть и вакцина уже была наготове.

В целом, появление новостей о коронавирусе на следующий день после подписания соглашения между США и Китаем дает основания предполагать, что пандемия кем-то регулируется. Но кто заинтересован в распространении этого недуга? Официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзянь заявил, что вирус могли распространить американские военные. По его словам, американский военнослужащий скончался от гриппа. "Сколько человек заразились этим вирусом? Весьма вероятно, что вирус был завезен в Ухань из Америки. Давайте говорить начистоту! Обнародуйте данные! Америке следует объясниться!" - отметил он.

На прошлой неделе верховный лидер Ирана Али Хаменеи подписал указ о формировании штаба по борьбе с распространением коронавируса военнослужащими и "защите от бактериологической атаки". В письме, адресованном начальнику генштаба Мухаммедхусейну Багири, Али Хаменеи увязал распространение коронавируса в Иране с вероятностью "бактериологической атаки". В письме подчеркивалось, что есть доказательства этого, но детали все же не стал обнародовать. Командующий гвардией Корпуса стражей исламской революции Хусейн Салами открыто обвинил США в распространении вируса в Иране.

В ответ на обвинения официального Тегерана госсекретарь США Майкл Помпео написал на своей странице в Твиттер текст следующего содержания: "Призываю Хаменеи не обманывать свой народ. Скажите людям правду! А правда состоит в том, что уханьский вирус попал в Иран из Китая. Хаменеи не только не запретил авиакомпании "Mahan Air" совершать полеты в Китай, но и пригрозил арестом воспротивившимся этому".

Противников сближения США с Китаем предостаточно. Очевидно, что некие невидимые, но могущественные силы возвели инфекцию, возникшую пять лет назад, до уровня пандемии. Но даже они не в состоянии сместить ось Земли и уничтожить планету. Они попросту рубят дерево, на котором обосновались. Мир - это люди, населяющие его. Раздирающие человечество противостояния, ненависть, зависть уничтожают людей изнутри, а вместе с ними и всю планету. Сняты многочисленные фильмы о конце света. И человечество повидало таких катастроф немало.

Тунгусский метеорит в 1908 году, метеорит, взорвавшийся в 2013 году на высоте 30 км и рухнувший на Челябинск. Стоит отметить, что его взрывная мощь составляла 500 килотонн, что в 30 раз превышала мощь бомбы, сброшенной на Хиросиму. В мае 2016 года широко тиражировалась информация об астероиде, грозившем уничтожить Землю. Но опасения оказались напрасными - астероид пролетел мимо.

Ясно одно - никто не желает светопреставления. Все это очередное испытание для человечества. Готовы ли обитатели Земли, сплотившись, совместно противостоять вирусу? Смогут ли правительства стран мира позаботиться о своих согражданах? Как поведут себя люди?

Ясно, что перед лицом опасности все люди равны – от самых продвинутых обществ до самых отсталых. Всем нам предстоит выдержать экзамен по коронавирусу…