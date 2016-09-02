Ислам Каримов: один из лидеров, показавших армянам их место - КОММЕНТАРИЙ

Баку. 2 сентября. REPORT.AZ/ 2 сентября в возрасте 78 лет скончался госпитализированный 27 августа с инсультом президент Узбекистана Ислам Каримов.

Он был одним из двух последних действующих руководителей со времен бывшего СССР.

Ислам Керимов родился 30 января 1938 года в городе Самарканд. В 1989-1991 гг. он занимал пост первого секретаря ЦК Компартии Узбекской ССР. С 1990 года избран президентом страны. Он руководил Узбекистаном 28 лет.

То, как И.Каримов управлял страной, является внутренним делом граждан Узбекистана.

Во внешнеполитическом курсе Ислама Каримова в период политической деятельности выслеживается интересный для Азербайджана момент - у Узбекистана нет посольства в Армении, а Ереван не имеет посольства в Ташкенте.

Здесь можно привести одну пословицу: "Враг моего врага - мой друг". Выходит, что братский Узбекистан, не построивший тесных дипломатических отношений с оккупировавшей территории Азербайджана Арменией, также является другом Азербайджана.

В действительности, армяне осуществили геноцид не только против Азербайджана, но и в Туркестане против тюрков, а также в Узбекистане.

Согласно архивным материалам, в 1918-1920 гг., чтобы не допустить проводимую тюрками Центральной Азии (узбеки, казахи, туркмены, киргизы) борьбу за создание национального государства, специально присланные с Кавказа и состоящие из армян большевистско-дашнакские преступные группировки в Узбекистане совершили геноциды, в результате которых только в Ферганской долине с особой жестокостью были зверски убиты десятки тысяч мирных узбеков, разрушены города и села, религиозные постройки и исторические здания.

Об этом узбекский писатель-публицист Шохрат Саламов (Шохрат Барлас) подробно пишет в своей книге "Туркестан и Южный Кавказ в XIX-XX веках. Дашнаки: от Ферганы до Карабаха".

По данным архивных материалов, за день в узбекской провинции Коканд армяне истребили более 10 000 людей, а в Андижане жертвами зверства армянских дашнаков стали 4 500 мирных жителей. За 3 месяца 1918 года в Туркестане армяне убили 35 000 мирных граждан.

При расследовании произошедших в 1989 году в Фергане событий, направленных на реализацию политики этнической чистки и массового террора против турков-ахыска, а также сеяние в Узбекистане раздора на национальной почве прослеживаются следы действующих в Армении и Узбекистане армянских организаций.

В истории также встречались главы тюркских и мусульманских государств, которые либо забыли, либо старались, чтобы были забыты учиненные армянами зверства.

Упомянутая нами и опирающаяся на исторические факты книга вышла в свет в Узбекистане во времена правления Ислама Каримова.

Он был одним из тех мудрых политиков тюркского и мусульманского мира, который прекрасно знал, кто такие армяне, которые всегда шли на предательства против тюркского этноса.

Показав место тем, кто посягался на принадлежащие узбекам на протяжении истории Самарканд и Бухару, он в очередной раз продемонстрировал гражданам своей страны, кто является другом, а кто врагом тюрков.

Можно надеяться на то, что пришедший на смену И.Каримову новый президент Узбекистана продемонстрирует справедливую позицию в этом направлении.

Так как, на примере Ислама Каримова можно сказать, что узбеки проявляют уважение к национальным традициям и могут называть друга другом, а врага врагом.