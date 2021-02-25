"Искандеры", сокрушившие армянские власти - генералы требуют отставки Пашиняна

Ermənistan hakimiyyətinə "düşən" "İskəndər" - istefa tələb edən generallar

Ситуация в Армении накалена до предела. На сей раз с требованием отставки Никола Пашиняна выступили военные. Заявление подписали начальник Генштаба генерал-полковник Оник Гаспарян и более 40 высокопоставленных военнослужащих, в том числе 19 генералов и командующих армейскими корпусами. Генералитет возмутило увольнение первого заместителя начальника Генштаба. Военное командование назвало действия армянского премьера безответственными.

Отметим, что 24 февраля президент Армении Армен Саркисян по ходатайству Пашиняна подписал указ об освобождении от должности первого заместителя начальника Генштаба, генерал-лейтенанта Тирана Хачатряна. Причиной тому стало высмеивание последним слов Никола Пашиняна о том, что 10% ракет “Искандер”, пущенных по Азербайджану, взрывались после попадания. Так, комментируя слова армянского премьера, Хачатрян рассмеялся в эфире, назвав высказывания Пашиняна "несерьезными”. Спустя несколько часов после этого Министерство обороны выступило с заявлением, в котором утверждалось об искажении слов Хачатряна.

“Они намерены устроить в стране военный переворот”- так расценил заявление Генштаба премьер-министр Никол Пашинян. Вслед за этим был снят с поста и начальник Генштаба Оник Гаспарян. Армянский премьер призвал своих сторонников выйти на площадь Республики. На митинге Пашинян намерен выступить с заявлением.

Между тем 24 февраля на митинге в Ереване единый кандидат на пост премьер-министра от “Движения за спасение Родины” Вазген Манукян призвал армянскую армию и полицию “быть рядом с народом”: “Каждый час имеет значение. Не заставляйте людей дожидаться на площадях. Присоединяйтесь к нам”.

Оник Гаспарян занимал ряд высоких должностей в армянской армии во время президентства Сержа Саргсяна. Он участвовал в боях в Карабахе. В 1994 году получил ранение, подорвавшись на мине. Был командиром разведывательного полка. В 2016 году Саргсян назначил его заместителем начальника Генштаба, а в июне 2017 года - первым заместителем начальника Генштаба. 8 июня 2020 года Оник Гаспарян возглавил Генштаб Армении. По словам Гаспаряна, заявление о прекращении военных действий Пашинян подписал 10 ноября по его предложению. Это дает основание предположить, что экс-начальник Генштаба был доверенным лицом премьер-министра. Чем же в таком случае продиктовано требование отставки главы правительства?

В первую очередь, на ум приходит внешний фактор. Как известно, в середине 90-х годов Хачатрян учился на Высших офицерских курсах Минобороны России. В 1998-2001 годах - в Общевойсковой академии Вооруженных сил Российской Федерации. В составе добровольческих отрядов участвовал в Первой Карабахской войне, в том числе в штурме Шуши. 15 июня 2020 года стал первым заместителем Генштаба.

Так является ли требование генералитета об отставке Пашиняна спонтанным явлением, или организовано заранее? Пока президент Армении не подписал распоряжение об отставке Гаспаряна.

В своих выступлениях Саркисян неоднократно призывал Пашиняна уйти. Это дает основание предположить, что президент покровительствует военным, требующим отставки правительства. Фактически, подписание распоряжения об отставке Хачатряна дало старт широкомасштабному антиправительственному действу армянского генералитета.

Стоит отметить, что львиная доля СМИ Армении выступает против премьер-министра и правительства. Бывшие президенты и их окружение также требуют отставки Пашиняна. Есть вероятность, что напряженность в Армении создадут и внешние силы. Но пока эта версия себя не оправдывает. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков призвал обе стороны к спокойствию и благоразумию.

Таким образом, российский "Искандер" разделил Армению на два лагеря. Если в смертельной схватке победит Пашинян, то вполне вероятно, что он добьется успеха и на внеочередных парламентских выборах, сокрушив своих оппонентов...