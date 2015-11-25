​Иранский визит Путина - стороны дают друг другу обещания - КОММЕНТАРИЙ

Баку. 24 ноября. REPORT.AZ/ Завершился третий саммит Форума стран-экспортеров газа.

Помимо обсуждаемых вопросов, на саммите основное внимание уделили рабочему визиту президента России Владимира Путина в Тегеран и достигнутым с Ираном договоренностям.

В ходе визита российский лидер встретился с верховным лидером Ирана, аятоллой Сейидом Али Хаменеи, президентом страны Хасаном Рухани и присутствующими на форуме главами других государств.

Отметим, что в последний раз В.Путин находился с визитом в Иране в 2007 году.

Хотелось бы выразить отношение к некоторым моментам данного визита.

Сначала о мероприятии. Саммит начался 21 ноября. На нем присутствовали главы 9 государств, в том числе президенты Боливии, России, Нигерии, Венесуэлы, Ирака, премьер-министр Алжира. Президент Туркменистана участвовал на саммите в качестве особого гостя. Кроме того, на мероприятии приняли участие представители ряда международных организаций.

Участники обсудили глобальную ситуацию на рынке газа и перспективы.

Напомним, что форум был учрежден 23 декабря 2008 года в Москве. Штаб структуры расположен в столице Катара городе Доха. В организации представлены Боливия, Венесуэла, Объединенные Арабские Эмираты, Алжир, Египет, Экваториальная Гвинея, Ливия, Нигерия, Тринидад и Тобаго, Катар, Иран и Россия. Голландия, Норвегия, Ирак, Оман и Перу являются странами-наблюдателями форума. На тегеранском саммите Азербайджану предоставлен статус наблюдателя.

По итогам форума была принята декларация. В документе отмечается важность соответствия вложенных инвестиций с деятельностью стран-участниц и повышения взаимного сотрудничества.

Кстати, предположительно, на долю стран-участниц форума приходится 42% производимого в мире газа, 67% ресурсов, 38% экспортируемого по трубопроводу "голубого топлива" и 85% сжиженного природного газа.

Очередная встреча запланирована на 17 ноября 2016 года.

Уже сейчас можно предположить, что данное мероприятие не скажется на экспорте газа в международном масштабе и пр. Путем его проведения Россия и Иран показали преданность друг другу и намерение в дальнейшем более тесном сотрудничестве.

Президент России уехал в Иран не с пустыми руками. В качестве подарка глава РФ вручил верховному лидеру Ирана аятолле Сейиду Али Хаменеи один из древних изданий "Корана".

В.Путин заявил о намерении развития экономического сотрудничества с Ираном, и отметил, что в товарообороте между двумя странами предпочтение будет отдано национальным валютам. Он также заявил о желании предоставить Ирану кредит в размере 5 млрд. долларов.

Кроме того, в канун поездки Россия приступила к обсуждению деталей поставки в Иран ракетных комплексов "С-300".

Как отметил президент России, сотрудничество между Москвой и Тегераном будет продолжено по 35 приоритетным проектам.

Кроме того, страны Европейского экономического сообщества проведут переговоры по созданию свободной экономической зоны с Ираном.

По информации, Иран продаст России 9 тонн 4-процентного обогащенного урана, а взамен импортирует 140 тонн урана.

Из-за схожести подхода Москвы и Тегерана к вопросам касательно Сирии, сделанные заявления и предпринимаемые сторонами шаги в этом направлении совпадают.

В перспективе Россия и Иран хотят обеспечить превосходство Башара Асада в переговорах, связанных с ситуацией в Сирии.

Сюда также входит обширность территорий, контролируемых приближенными к Асаду боевиками.

Это подтверждают бомбардировка российскими истребителями исконных территорий туркмен в Сирии и участие Ирана в указанных операциях.

Учитывая тот факт, что санкциям подвергается и Россия, усиление сотрудничества между Москвой и Тегераном будет еще более заметно. Официальные представители Ирана заявляют, что с 2016 года в страну ожидается большой наплыв инвестиций. Не обманет ли в этом случае Тегеран свою союзницу Россию? В действительности, этот вопрос беспокоит Москву. Так как Иран уже давно желал визита Владимира Путина в страну. Нынешний тегеранский визит руководителя Кремля в неблагоприятных для Москвы условиях в регионе и на международной арене, преследовал целью получить гарантию на оказание международным силам совместного сопротивления. В случае предоставления Тегераном гарантии соответственно нынешней ситуации, события, которые могут произойти через два месяца, могут также повлиять на взаимные отношения.

Таким образом, политическая ситуация в регионе и на международной арене дают основание предположить, что в ходе визита Владимира Путина в Исламскую Республику стороны дали друг другу некоторые обещания.