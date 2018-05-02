Иранские притязания Израиля - очередное совещание союзников - КОММЕНТАРИЙ

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Баку. 2 мая. REPORT.AZ/ Едва мировая общественность обрела некий покой после заключения между Тегераном и "шестеркой" (США, Германия, Великобритания, Франция, Россия, Китай) Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе, как президент США Дональд Трамп нарушил его. Еще в ходе предвыборной кампании он усомнился в достигнутом с Ираном соглашении, заявив, что оно на руку Тегерану. Одно из первых заявлений Дональда Трампа после избрания коснулось соглашения с Ираном. Президент США усомнился в иранском соглашении, неоднократно озвучив намерение выйти из него.

В последнее время ситуация в связи с иранской ядерной программой еще более усложнилась. Возникли серьезные разногласия по данному вопросу между США и странами ЕС, в частности, с Германией и Францией. Новый госсекретарь США Майк Помпео заявил, что предоставленная Ирану отсрочка истекает 12 мая:

"Официальный Тегеран за это время должен обнародовать и представить международной общественности ранее засекреченные документы по своей ядерной программе. До этого США проведут встречи с европейскими странами, подписавшими соглашение. Президент Трамп открыто заявил о непригодности достигнутого соглашения"

Будучи в Израиле, Майк Помпео заявил, что в отличие от прошлой администрации, президент Трамп обладает обширной стратегией по устранению иранской угрозы. Днями ранее Дональд Трамп заявлял о том, что не допустит Ираном разработки ядерного арсенала. В этом вопросе США более остальных поддержал Израиль. Иначе говоря, по данному вопросу позиции США и Израиля совпадают.

Вчера в своем обращении к народу премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, коснувшись вопроса безопасности страны, заявил, что несколькими неделями ранее израильская разведка заполучила досье на 55 тыс. страницах на 183 дисках, подтверждающее реализацию в Иране проекта "Амад":

"Содержимое этих папок свидетельствует о том, что Иран лгал в 2015 году и не признался во всем, как того требовали условия договоренности МАГАТЭ. Иран лгал тогда, отрицая разработку в то время военной ядерной программы".

Биньямин Нетаньяху обвинил Иран в "сохранении и наработке военного ядерного "ноу-хау" после ядерной договоренности: "Иран обладает ядерным оружием". Израильский премьер заявил, что для подтверждения предъявленных им обвинений в Иран будет направлена делегация, в которую войдут немецкие и французские специалисты.

В то же время Майк Помпео заявил о том, что имеющиеся данные свидетельствуют о многолетней разработке Ираном своей ядерной программы: "Это является подтверждением развития Ираном своих ракетных систем и ядерного оружия. Иран скрыл от мировой общественности и МАГАТЭ большой архив по атомной программе". Британское правительство ответило на заявления Нетаньяху: "Мы никогда не относились к Ирану и его ядерным намерениям наивно". Официальная Москва однозначно заявила, что не расторгнет соглашения.

В ходе телефонного разговора Владимира Путина с его французским коллегой Эммануэлем Макроном была достигнута договоренность о сохранении плана и исполнении его условий. Однако, несмотря на это, в связи с претензией США Франция предлагает подготовить новый документ. Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини, комментируя обращение Биньямина Нетаньяху, заявила о том, что оценить заявление израильского премьера можно будет только после ознакомления с документами. Она подчеркнула, что следует дождаться также заключения МАГАТЭ:

"Однако пока нет никаких оснований утверждать о нарушении Тегераном обязательств по атомному соглашению. Это – первая реакция. Мы должны оценить детали заявления премьер-министра, ознакомиться с документами и, в первую очередь, получить заключение МАГАТЭ, поскольку это – единственное беспристрастное международное агентство, отвечающее за мониторинг ядерных обязательств Ирана. Есть механизмы решения насущных проблем".

Отвечая на вопрос о том, как поступит США в случае возобновления Ираном ядерной программы после отказа от достигнутого в 2015 году ядерного соглашения, Дональд Трамп заявил, что "он не имеет ввиду применение или неприменения силы". Иранская сторона категорически опровергает выдвинутые обвинения. Заместитель министра иностранных дел Ирана Аббас Эрагчи назвал заявления израильского премьера "детским поведением и ненужным шоу".

Стоит отметить, что до подписания 15 июня 2015 года известного соглашения, между США и его европейскими союзниками, можно сказать, не было недопонимания по иранскому вопросу. Правда, в 2002 году решению ЕС о начале переговорного процесса с Ираном воспротивились США и Израиль. Тогда Вашингтон и Тель-Авив заявили ЕС, что Иран обладает непонятной ядерной программой, а правительство этой страны постоянно попирает права человека. В ответ на это представители ЕС заявили, что в ходе встреч донесут до внимания Тегерана эти вопросы. Но позднее ЕС поддержал вариант США. Несмотря на то, что Китай и Россия однозначно заявили о мирном характере иранской ядерной программы, тем не менее, они проголосовали в Совбезе ООН за три антииранские резолюции. Иными словами, они тоже не воспротивились американскому плану.

Сейчас же ситуация изменилась. Можно сказать, определены плоскости. Тогда Россия и Иран не были столь близки друг к другу как сейчас. В пору вменения санкций в отношении Ирана Россия отказалась продавать этой стране зенитно-ракетный комплекс S-300. Сирийская проблематика, вопрос сохранения у власти режима Башара Асада повысили общие интересы России и Ирана. Поэтому можно предположить о том, что новые санкционные документы в отношении Ирана в Совбезе ООН приняты не будут. Если заявления США и Израиля найдут свое подтверждение, не исключено введение новых ограничений и в отношении России, поскольку доказательство наличия у Ирана ядерного оружия во второй раз поставит Россию в тупиковое положение. Стоит напомнить, что бомбардировка в минувшем месяце режимом Башара Асада в Сирии химических объектов нанесла огромный удар по международному имиджу Кремля, поскольку Россия выступала гарантом в этом вопросе.

Таким образом, возвращение на повестку вопроса об иранской ядерной программе знаменует собой начало новых событий в регионе. Можно предположить, что до 12 мая Америка добьется принятия ЕС и подписавшими соглашение европейскими странами своих притязаний. В противном случае, борьба США и Израиля с правительством Ирана не будет продуктивным. Не верится, что Вашингтон решится на этот шаг без участия своих союзников. Поэтому возникла необходимость новых совещаний для сплочения союзников против Ирана.