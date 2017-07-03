Иран ударил по северу Ирака - защита территориальной целостности начинается с Сирии и Ирака - КОММЕНТАРИЙ

Баку. 3 июля. REPORT.AZ/ В результате артиллерийского огня, открытого иранской армией по горному региону Балекайети города Арбиль на севере Ирака, пострадала мирная жительница.

Как сообщает Report со ссылкой на Haber7, об этом заявил глава Исполнительной власти иракского района Соран Кырманч Иззет.

По его словам, артиллерийский огонь был открыт с утра 3 июля.

На вопрос, связанный с бомбардировкой Ираном расположенного на границе данного региона, К.Иззет ответил: "Власти Ирана обстреляли данную территорию, подозревая, что там разместились боевики, связанные с Демократической партией Курдистана".

По информации, на данной территории расположен лагерь боевиков Партии иранского Курдистана, считающейся оппозиционной властям в Иране.

В первый день праздника Рамазан иранская сторона перекрыла воду в реке, текущей в район Келадизе иракского региона Сулейманией.

Отметим, что некоторое время назад лидер Демократической партии Иранского Курдистана Мустафа Хиджри также заявлял об активизации вооруженной борьбы в Иране.

В целом, эта партия уже более 70 лет ведет борьбу против властей в Иране. Ранее их борьбу поддерживал бывший Советский Союз. В последние годы деятельность ДПК регулирует руководство Курдской автономии на севере Ирака. Они заявляют о борьбе за создание курдами государства в Иране. К сожалению, государство, о котором заявляют эти силы, они намерены построить за счет земель Южного Азербайджана.

Руководство курдов на севере Ирака выразило желание провести осенью этого года референдум о независимости.

В Тегеране власти не исключают, что после раскола территориальной целостности Ирака и Сирии очередь дойдет и до Ирана.

Недавние атаки на позиции террористов ИГИЛ в Сирии могут также считаться предупреждением для тамошних крыльев террористической РПК - YPG и PYD. В вопросе нарушения территориальной целостности Ирана у этих сторон (РПК, YPG, PYD и курдской автономии на севере Ирака) есть общие позиции.

Кстати, Иран поддерживает территориальную целостность Ирака и Сирии. И считает неприемлемым проведение референдума курдской автономией на севере Ирака.

Поэтому можно предположить, что Иран начинает защищать свою территориальную целостность с соседних Сирии и Ирака.