Эксперт: Договоренности в переговорах по ядерной программе Ирана находятся в зоне повышенного риска - МНЕНИЕ

Баку. 4 апреля. REPORT. AZ/ Переговоры по ядерной программе Ирана становятся причиной роста напряжения между США и Израилем, заявил Report политический аналитик Павел Клачков.

"Договоренности в переговорах по ядерной программе ИРИ находятся в зоне повышенного риска. Обама, как всегда, не нашел общего языка с Нетаньяху. Думаю, и не найдет, никакие дальнейшие консультации его кабинета с правительством Израиля тут не помогут. Позиция израильского премьера тверда и непреклонна", - заявил П.Клачков, добавив, что израильский премьер-министр приложит все усилия, чтобы сорвать дальнейшие переговоры и похоронить любые возможные позитивные результаты.

По его словам, президент США использует факт достижения договоренности, как возможность пропиарить себя и выставить ее, как собственный дипломатический прорыв. "Понятно, что республиканцы ему не верят и вряд ли поддержат его радостный тон", - подчеркнул П.Клачков.

Говоря об Иране, эксперт отметил, что Иран, в свою очередь, достаточно упорно отстаивает необходимость снятия всех санкций, касающихся нефти и финансов.

"Высказывания иранских представителей предельно осторожны и далеки от оптимизма. В любой момент Тегеран готов проявить непреклонность, готовность противостоять любому давлению Запада", - отметил он.

По мнению аналитика, интрига вокруг иранской проблемы не исчерпана.

"Ситуация не очень-то предсказуема. Смогут ли США использовать Тегеран для своей долгосрочной стратегии доминирования, для создания иной дипломатической и экономической конфигурации - будет зависеть от позиции всех сторон. В данном случае американский сценарий не безальтернативен", - подытожил аналитик.