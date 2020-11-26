Инвесторы покидают "ТИХУЮ ГАВАНЬ": что станет с ценами на золото?

Цены на золото пробили 4-месячный минимум

Золото – это «тихая гавань» для инвесторов. В периоды политической или экономической неопределенности спрос на него растет, а когда ситуация нормализуется, соответственно, падает.

Сейчас мы наблюдаем схожую ситуацию. Поддерживаемая коронакризисом стоимость золота росла и в августе превысила 2 000 долларов США. Впоследствии, на фоне появления новостей об успешных испытаниях вакцин, золото стало дешеветь.

По состоянию на 11:50 (по бакинскому времени) 26 ноября 2020 года, золото стоило 1 814,8 долларов США за тройскую унцию (рост за сутки на 0,5%). В целом же, по сравнению с августовскими пиковыми показателями золото подешевело на 15%.

Дальнейшее удешевление вполне возможно. Если посмотреть графики, то можно увидеть явные «медвежьи свечи» в последние несколько месяцев.

Дополнительно к удешевлению золота подтолкнули новости о том, что администрация Дональда Трампа решила начать процесс передачи власти Джо Байдену. В итоге был зафиксирован 4-месячный минимум цен на золото.

По данным World Gold Council, в третьем квартале 2020 года центральные банки впервые с 2010 года стали чистыми продавцами золота (то есть объемы продаж золота, превысили объемы покупок). Это связано с тем, что некоторые страны хотели минимизировать негативное влияние коронавируса на экономику, компенсировав убытки за счет продажи золота по рекордно высоким ценам. Снижение стоимости золота до 1 700 долларов США может вновь сделать его привлекательным для инвесторов, увеличив спрос и, соответственно, цены на золото.

Стоимость золота может опуститься до 1 750-1 780 долларов США, однако вряд ли подешевеет сильнее этих показателей. После достижения данной отметки золото может очень быстро вернуться на траекторию роста.

Причин тут несколько. Во-первых, разработка вакцин займет еще какое-то время и текущие цены не включают в себя риски, связанные с задержками разработками вакцин. Такой сценарий тоже нельзя исключать.

Во-вторых, в этом году рост золота также подстегивали риски усиления ограничительных мер, связанных с пандемией коронавируса и крупные расходы, направленные на стимулирование экономики (преимущественно в США). Коронавирусный пакет в США составил около 3 триллионов долларов США. Но впоследствии оказание дальнейших мер поддержки зашло в тупик из-за разногласий между демократами и республиканцами. Приход к власти Джо Байдена дает надежду, что меры поддержки будут продолжены. Джанет Йеллен, которая может стать новым министром финансов США, также активно выступает за стимулирующие меры. Если это произойдет, то инвесторы могут скупать золото на опасениях роста инфляции.

Прогнозы международных финансовых институтов неоднозначны. Например, Morgan Stanley ухудшил свой прогноз на 2021 год с 1 950 долларов США до 1 825 долларов США. По мнению аналитиков инвестиционного банка, восстановление мировой экономики приведет к росту спроса на рискованные активы, что способствует снижению курса доллара и стоимости золота.

Эксперты BofA Global Research (часть Bank of America) не стали включать золото в список сырьевых товаров, которые могут принести инвесторам умеренный доход в 2021 году. Ставку они делают на нефть, газ, медь, никель и алюминий. Вместе с тем, даже по их прогнозам золото будет стоить около 2 063 долларов США в следующем году.

BCS Global Markets ожидает 2 090 долларов США за тройскую унцию золота в 2021 году, Fitch Solutions – 1 700 долларов США.

Усредненный прогноз ProFinance на базе прогнозов крупнейших финансовых институтов показывает, что ожидаемая цена на золото в течение 2021 года будет варьироваться в пределах 1 800-1 900 долларов США.

Исходя из всего вышесказанного, можно предположить, что в среднесрочной перспективе серьезного удешевления золота ждать не стоит, а в первой половине следующего года возможен умеренный рост цен на золото.

Азад Гасанли, финансовый эксперт