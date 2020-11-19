Интервью Путина - отношение неизменно

Президент России проинформировал о значимости прибытия на территорию Азербайджана российского миротворческого контингента

Те, кто полагал, что ключи от нагорно-карабахского конфликта находятся у России, не заблуждались. Правда, 44-дневные бои показали, что эти ключи имеются также у Азербайджана. Но достаточно беглого взгляда на историю конфликта, и становится очевидной роль и участие в этом царской России, бывшего СССР и их правопреемницы - России. В этой связи позиция Кремля в отношении военных действий, начавшихся с 27 сентября, и последующих процессах представляет исключительную значимость. Америка практически молчаливо наблюдала за происходящим, Франция всячески содействовала оккупанту. Поступала Армении помощь и из России. Таким образом, можно сказать, что страны-сопредседатели Минской группы ОБСЕ в целом поддерживали армян. Никаких изменений позиция посредников не претерпела и после подписания 10 ноября трехсторонней договоренности по нагорно-карабахскому конфликту, положившей конец военной фазе конфликта.

В ходе визита в освобожденные Физулинский и Джебраильский районы Президент Азербайджана заявил: "Ни о каком статусе и речи не может идти. Есть единое Азербайджанское государство. Есть многонациональное, многоконфессиональное, прогрессивное Азербайджанское государство. Все граждане Азербайджана, представители всех народов, религий живут нормально, в условиях добрососедства и мира. Армянский народ будет жить также. У нас нет проблем с армянским народом. В настоящее время идет процесс политического урегулирования конфликта. И на этом этапе Азербайджан добьется желаемого. Военная стадия конфликта завершена".

Таким образом, президент открыто заявил позицию Азербайджана. Вонзив флаг Азербайджана, президент показал врагам и региональным игрокам, кто является истинным хозяином Карабаха.

Но, видимо, премьер-министр Армении Никол Пашинян и другие так и не сделали для себя выводов, несмотря на сокрушительное поражение. Опять пошли прежние заявления. Интересно, отчего так расхрабрился Пашинян, моливший о пощаде на поле боя? Руки этих "храбрецов" обагрены кровью юных армян, погибших в 44-дневной войне на чужой земле.

К сожалению, одним из благодетелей оккупанта является Франция.

После достижения режима прекращения огня президент России Владимир Путин в интервью телеканалу "Россия 24" открыто заявил о роли, которую сыграла его страна в нагорно-карабахском конфликте. Путин подчеркнул, что согласно международному праву, Карабах всегда был неотъемлемой частью Азербайджана.

Коснувшись муссируемой в период эскалации конфликта информации о возможном вовлечении в военное противостояние сил ОДКБ, президент России раз и навсегда пресек всевозможные слухи и спекуляции по этому вопросу: "Силы ОДКБ не могли оказать помощь Армении, поскольку никто не покушался на ее территорию".

Выход армянских оккупантов с захваченных территорий еще не означает окончательного урегулирования конфликта.

Стоит отметить, что Путин поделился своим видением роли Турции в послевоенной стадии. По словам Путина, Совместный российско-турецкий мониторинговый центр по Карабаху будет использовать беспилотные летательные аппараты. В этой связи Путин отметил успешное взаимодействие на Ближнем Востоке: "В Сирии, в зоне Идлиба, на границе между Сирией и Турцией мы организовали совместное патрулирование, конвои. Такого взаимодействия здесь не требуется. Но мы договорились создать совместный центр, который будет использовать беспилотные летательные аппараты".

Затронув роль Турции в нагорно-карабахском конфликте, Путин сказал: "Несмотря на различные мнения, трудно обвинить Турцию в нарушении международного права в конфликте".

Отметим, что 17 ноября в парламенте Турции был утвержден законопроект об отправке в Азербайджан миротворческого контингента. В течение года турецкие миротворцы наряду с российскими будут следить за ситуацией в Карабахе. Место дислокации российско-турецкого мониторингового центра определит Азербайджан.

Путин подчеркнул, что отказ Армении подписывать трехстороннее заявление, было равносильно самоубийству: "Конечно, премьер-министру Николу Пашиняну было сложно, но, подписывая трехстороннее заявление, он обрисовал реальную картину, ситуация остается таковой и сегодня".

Путин также заявил, что соблюдение или отказ от выполнения договоренности - личное дело каждой стороны, однако, по словам главы Кремля, несоблюдение обязательств станет большой ошибкой.

Президент России проинформировал о значимости прибытия на территорию Азербайджана российского миротворческого контингента. Тем самым Россия в очередной взяла на себя миссию по спасению армян. Добившись подписания Арменией трехстороннего заявления, Россия не стала скрывать поддержку армян. Именно желанием обеспечить безопасность армян был продиктован ввод советских войск 19-20 января 1990 года в Баку и другие регионы Азербайджана.

За прошедшие 27 лет фактически не предпринимались шаги по выводу армянских оккупантов с азербайджанских земель. И даже когда Азербайджан решил изгнать захватчиков со своих земель, и уже был в шаге от окончательной победы силовым путем, ему не позволили завершить триумфальное шествие. Именно с этой целью в Карабахе были размещены миротворцы. Россия не стала скрывать, что тем самым защитила армян.

Стоит отметить, что миротворцы не предотвратили разграбления азербайджанской культуры и пожары, учиненные армянами, покидающими азербайджанские территории. А ведь предотвращение армянских злодеяний могло бы повысить доверие к миротворцам.

Прокомментировав ситуацию в Карабахе и отметив участие России в достижении мирного соглашения, Путин тем самым хотел показать, что связка ключей от урегулирования всех конфликтов на постсоветском пространстве позвякивает в кармане его страны. Ведь именно Россия аннексировала Крым, создала некое образование на востоке Украины, защищала сепаратистов в двух автономных республиках Грузии, была вовлечена в приднестровский конфликт в Молдове. Россия ввела миротворцев в Грузию, Молдову, Азербайджан. Однако этому во многом способствовало бездействие международных посредников.

Но ясно и то, что Россия не смогла в одиночку справиться с этими проблемами. А миротворцы служат замораживанию ситуации на неопределённый срок.

Ясно и то, что военнослужащих армянской оккупационной армии отныне нет в Карабахе. И вряд ли российские миротворцы пришли им на смену.