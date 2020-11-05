Интервью Ильхама Алиева изданию “La Repubblica” – развенчание армянских мифов

​​​​​​​Азербайджанская армия под командованием Верховного главнокомандующего наносит сокрушительные удары по армии противника. Развенчан миф о непобедимости армянских войск

Власти Армении не желают мириться со своим поражением и сесть, наконец, за стол переговоров. Вместо этого они не оставляют попыток водить за нос мировое сообщество. Об этом свидетельствуют выступления премьер-министра Армении Никола Пашиняна и его команды, вкупе с деятельностью армянской диаспоры и лобби.

В интервью итальянской газете La Repubblica президент Азербайджана затронул вопросы территориальной целостности, армии, военной техники, оккупационной позиции Армении и детоубийства, совершенные Пашиняном. Глава государства заявил, что Азербайджан близок к восстановлению территориальной целостности и воюет на своих землях. Ильхам Алиев подчеркнул, что вооруженные силы Азербайджана оснащены по последнему слову техники и самоотверженно, воодушевленно отстаивают свои рубежи.

Президент напомнил, что Армения на протяжении тридцати лет удерживает в оккупации азербайджанские земли и хозяйничает на захваченных территориях. Совершив экскурс в историю, глава азербайджанского государства развенчал мифы о "непобедимости" армянской армии и некогда звучавшие заявления о том, что Армения в одиночку оккупировала азербайджанские земли: "Азербайджан доказал им, кто есть кто. Мы доказали, что их "якобы непобедимая армия" - это легенда, миф, и принять это им очень тяжело".

Пашинян обзвонил многих мировых лидеров, моля остановить военные действия и оказать помощь его стране. Тем не менее, Армения трижды нарушала достигнутый режим прекращения огня. Противоречивые заявления и нелепое поведение армянских властей свидетельствуют о том, что Армения не готова к переговорам. Чего стоят только недавние гонения на все русское в Армении в свете исторических реалий! Черная неблагодарность армянских властей, однако, не помешала им без тени стеснения теребить президента России Владимира Путина и взывать о помощи в судьбоносный для Армении момент. Прокомментировав подобное поведение, президент Ильхам Алиев заявил: "Премьер-министр Пашинян обратился к президенту Путину с письмом, прося о военной помощи. Это означает, что они признали свое военное поражение и нашу победу". Азербайджанская армия под командованием Верховного главнокомандующего наносит сокрушительные удары по армии противника. Развенчан миф о непобедимости армянских войск. Азербайджан побеждает не только на поля боя, но и в идеологической плоскости.

Азербайджанская сторона неоднократно заявляла о своей готовности прекратить боевые действия. Для этого Армения должна представить график вывода своих оккупационных войск с территории нашей страны. Президент Ильхам Алиев неоднократно подчеркивал это в своих выступлениях. Глава государства отметил, что если Армения возьмет на себя такое обязательство, военные действия будут остановлены в тот же миг: "Прекращение огня было нарушено трижды и все три раза - армянской стороной. Прекращение огня нужно было им для продолжения агрессии и повторной оккупации освобождённых нами земель. Совершив нападение на гражданских лиц, они одновременно хотели посеять хаос и панику. Но не смогли правильно вычислить дух азербайджанского народа. Это не сломило нашу волю, напротив, придало нам еще больше сил".

Отметив поддержку международной общественностью территориальной целостности Азербайджана, президент Ильхам Алиев отметил факты нарушения армянскими властями международного права: "Пашинян пять раз в день звонит президенту Путину. Президенту Макрону он звонит реже, одним словом, обзванивает всех. Он звонит европейским лидерам, просит признать Нагорный Карабах, но не понимает, что у Европейского Союза единая позиция по территориальной целостности Азербайджана. Поэтому, чтобы заручиться определенной поддержкой, он пытается воспользоваться любым фейковым методом".

Происходящее говорит о том, что Пашинян даже не предпринимает попыток исправить положение, а наоборот, все больше и больше тянет свою страну в пропасть. Дабы удержаться у власти, он прибегает к гнусным методам, принудительно отправляя протестующих в Армении на передовую и тем самым зачищая ряды противников.

Армения наносит ракетные удары по гражданским объектам в Гяндже, Барде, Тертере, Геранбое и Мингячевире. После обстрелов Гянджи и Барды премьер-министр Армении навеки останется в истории детоубийцей и даже по прошествии столетий люди будут слать проклятия в его адрес. Исход боев предрешит политическую судьбу Пашиняна. Однако уже можно уверенно сказать, что армянский премьер превращается в политического трупа. Мировые лидеры устали от его нескончаемой лжи.

Напав на Советский Союз, фашисты не учли стойкость и несокрушимость духа советского солдата. Точно также армяне не рассчитали дух азербайджанского народа. Они, очевидно, полагали, что обстреливая города и населенные пункты вдали от зоны боевых действий, смогут посеять в стране смуту и хаос. Но произошло обратное. События в Гяндже, Барде еще больше сплотили азербайджанский народ, укрепили его веру и усилили сопротивление.

Президент особо отметил важность соблюдения посредниками нейтральной позиции. Иначе, по словам главы азербайджанского государства, сопредседателям не справиться с возложенной на них задачей. Высоко оценив поддержку братской Турции, президент Азербайджана отметил: "Это не только политическая и моральная поддержка. Когда такая могущественная страна, как Турция, открыто заявляет свою позицию по данному вопросу, она одновременно посылает месседж всему миру, что Азербайджан поступает правильно".

Президент Ильхам Алиев отметил, что обвинения со стороны Армении и ее покровителей в том, что Азербайджан привлекает к военным действиям наемников, создает впечатление политической атаки: "Есть предостаточно доказательств того, что иностранцы сражаются на стороне Армении. Если иностранец воюет на стороне одной страны против другой, то он – наемник". В рядах армянской армии и сепаратистов сражаются террористы ПКК и наемники с Ближнего Востока. Множество фактов подтверждают это. Известно, что террористы из Ливана, Сирии и ряда европейских стран и ранее воевали в Карабахе. Кроме того, Армения использует оккупированный Карабах как плацдарм для терроризма. Терроризм в Армении пестуется на государственном уровне. Ни для кого не секрет, что у Армении есть террористическая организация АСАЛА.

В интервью итальянской газете La Repubblica президент Ильхам Алиев также поведал об этническом составе населения Карабаха: "В Шуше проживали 98 процентов азербайджанцев. Сегодня там нет ни одного азербайджанца. Много азербайджанцев проживало в Ханкенди. Гадрутский район, Ходжалы, где они совершили геноцид, на 100 процентов состояли из азербайджанцев. Они подверглись этнической чистке, пыткам, были убиты и изгнаны. К сожалению, никто не обвинил Армению в этом".

Президент всегда подчеркивал в своих заявлениях, что проживающие в Карабахе армяне - полноправные граждане Азербайджана, безопасность которых будет обеспечена. В отличие от Армении, Азербайджан - многоконфессиональная страна, где мирно сосуществуют представители различных народов. Армения же, проведя этнические чистки, стала моноэтнической страной. В регионе нет второй такой страны. При этом Армения, что называется, сваливая с больной головы на здоровую, пытается сформировать негативное мнение об Азербайджане. Ведь именно Армения подвергла геноциду азербайджанцев, апогеем этой жестокости стал Ходжалинский геноцид.

Таким образом, президент Ильхам Алиев в своем интервью La Repubblica вновь поведал всему миру исторические реалии о Карабахе, разоблачил армянские измышления и доказал справедливость позиции Азербайджана. Глава государства вновь подчеркнул незыблемость позиции Азербайджана, громко, во всеуслышание заявив всему миру, что Карабах - это Азербайджан!