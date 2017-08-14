Интересы России в Афганистане - желание представителя Путина от США - КОММЕНТАРИЙ

Баку. 14 августа. REPORT.AZ/ Уже около 40 лет продолжается конфликт в Афганистане, возникший в результате столкновения интересов различных государств и групп.

Одно из противоречий в этой стране возглавлял бывший СССР. После вывода с этой территории советских войск 15 февраля 1989 года предполагалось, что наконец-то в Афганистане воцарятся мир и спокойствие. Однако, предположения и ожидания не дали результата. С того времени на протяжении около 30-ти лет в стране не прекращается борьба других государств и групп.

Правда, хотя открыто участие преемницы бывшего СССР – России не было заметно, наличие у членов вооруженных групп автомата "Калашникова" говорит о многом.

Россия продолжает решительные шаги на пути обеспечения своих интересов в Центральной Азии. Как минимум, на территории бывших советских республик существует военная база Москвы, Таджикистан вместе с российскими войсками стоит на страже своей границы с Афганистаном.

Привлекает внимание распространенное вчера интервью спецпредставителя президента России Владимира Путина по Афганистану Замира Кабулова газете "Известия": "Москва никогда не торопила вывод войск США из Афганистана. Но поскольку армия США ничего толком не может сделать, пусть уходят из Афганистана. Американская кампания в Афганистане провалилась".

По его словам, Афганистан фактически может стать мировым инкубатором международного терроризма.

Комментируя инициативу США ввести в Афганистан ещё и наёмников из частных военных компаний, спецпредставитель сказал: "США разочарованы, план отправки в Афганистан профессиональных наемных военных является глупостью. Ни к чему хорошему это не приведет. Наемники оттуда сбегут".

Напомним, что глава частной военной компании под названием Academi Эрик Принс предложил отправить в Афганистан около 5,5 тыс. наемников. В настоящее время в этой стране проходят службу 8,5 тыс. военнослужащий США.

Согласно отчету Счетной палаты США, в последние 25 лет Вашингтон потратил 76 млрд долларов на силы безопасности Афганистана.

Несколько месяцев назад командующий силами США в Афганистане, генерал Джон Николсон заявил, что Россия, Пакистан и Иран нарушают стабильность в стране, поддерживая движение "Талибан": "Я обеспокоен влиянием некоторых внешних игроков, особенно Пакистана, России и Ирана. Они продолжают легимитизировать и поддерживать "Талибан" и нарушают попытки правительства Афганистана создать стабильное государство".

Все три страны отвергли заявление генерала. Однако высказывания Дж.Николсона не лишены оснований.

Например, в конце 2015 года Замир Кабулов сказал, что в борьбе с ИГИЛ интересы России и "Талибана" совпадают: "Мы готовы отправлять оружие в Афганистан, но сделаем это на основании потребительских и коммерческих интересов. В борьбе с ИГИЛ интересы России и "Талибана" совпадают. Я и раньше говорил, что у нас имеются особые каналы для обмена информацией с "Талибаном".

В начале этого года была высказана готовность сотрудничать с НАТО в Афганистане.

Противоречивые мысли спецпредставителя президента России показывают политику Москвы в отношении Афганистана.

Указанное выше последнее заявление З.Кабулова может считаться ответом на примененные 2 августа санкции США против России. Белый дом критикует Кремль за операции в Сирии, проводимую в связи с этой страной политику.

К слову сказать, согласно заявлениям спецпредставителя президента России, можно предположить, что связью с "Талибаном" Москва по своему давит на бывшие совесткие республики в Центральной Азии.

Видимо, США дали России месседж по поводу выхода из Сирии. Поэтому Москва заявлением З.Кабулова предлагает США выйти из Афганистана в качестве альтернативы их требованию.