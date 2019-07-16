Интересен ли азербайджанцам просмотр фильма в кинотеатре? - ИССЛЕДОВАНИЕ

Появлению в нашей жизни кинематографа мы обязаны братьям Люмерам, 28 декабря 1895 года продемонстрировавшим парижанам 48-секундный ролик “Прибытие поезда". Спустя год в Нью-Йорке появился первый в мире кинотеатр, а всего за десять лет их число достигло 5 тысяч. Фильмы, демонстрировавшиеся в кинотеатрах до 1927 года, были немыми и сопровождались субтитрами, поэтому малограмотная публика оказалась изолированной от киноиндустрии. В 1927 году с появлением звукового кино все кардинально изменилось. Кино фактически стало одним из самых доступных и популярных развлечений.

Просмотр фильма, хрустя попкорном, - особое удовольствие

Как ни парадоксально, но безмерно жующей попкорн публики на киносеансах невозможно представить современный кинотеатр. Эта "традиция" пришла из США. В ту пору люди приходили в кинотеатры с полными кульками попкорна. В эпоху немого кино владельцы кинотеатров возражали против этого из-за раздражающего хруста и чавканья. Низкая себестоимость и большой спрос позволил производителям попкорна разбогатеть в скором времени. Поймав птицу удачи за хвост, расторопные и ушлые кинодельцы разрешили продажу попкорна в фойе, а затем и вовсе установили аппараты по производству попкорна при входе в кинозал. Те, кто поступал иначе, несли убытки, потому как публика предпочитала смотреть кино под хруст попкорна, что называется для полноты ощущений.

Несмотря на то, что появление телевидения в 50-х годах прошлого века лишило кинотеатры статуса единственной в мире мультимедийной площадки, они по-прежнему востребованы, сохранив за собой роль локомотива индустрии развлечений.

Ряды посетителей государственных кинотеатров значительно поредели

В прошлом году объемы кинопрокатов по всему миру возросли на 1,2%, составив 41,1 млрд долларов. Крупнейшие рынки киноиндустрии - США и Канада заработали 11,9 млрд. долларов, Китай - 9 млрд. долларов, Япония - 2 млрд. долларов, Великобритания - 1,7 млрд. долларов, Южная Корея - 1,6 млрд. долларов.

В 2018 году в Азербайджане функционировали 63 кинозала, 6 из которых государственные и 57 частные. За этот период число посадочных мест в кинозалах увеличилось на 266 единиц или 2,6%, составив 10 458, в том числе в частных объектах их число составило 9 111 (+326 или 3,7%).

В прошлом году возросло и число киносеансов. Количество показов возросло на 79,7 тысяч или 76,93%, достигнув отметки 183,3 тысячи. При этом в негосударственных кинозалах этот показатель составил 176,1 тысячу. Удельный вес государственных кинотеатров в общем числе киносеансов упал с 8,1% до 4,1%. Зрителей в кинотеатрах стало больше - 1,484 млн. человек, однако ряды желающих посетить государственные кинозалы значительно поредели, аж на целых 45%, составив 60,9 тысяч человек.

В кинотеатрах предлагаются места и за 25 манатов

Ныне кинотеатры стали одним из главных атрибутов крупных развлекательных и торговых центров. Люди, совершив покупки, могут удобно раскинуться в кресле и лицезреть полюбившийся фильм. Это стало основным фактором, способствовавшим стремительному развитию киноиндустрии в стране. Совершенствование качества и ценовой политики благоприятствовали здоровой конкуренции на рынке. Такого рода конкуренция в настоящее время наблюдается между сетями кинотеатров CinemaPlus и ParkCinema. Крупнейшая на сегодняшний день сеть отечественных кинотеатров CinemaPlus представлена на рынке 11 кинотеатрами и 45 кинозалами. А у его конкурента 4 кинотеатра и 23 кинозала. За последний год количество кинотеатров ParkCinema снизилось с 7 до 4. Минувший период выдался успешным для CinemaPlus с точки зрения расширения своей региональной сети. Были открыты кинотеатры в Губе, Масаллы, Мингячевире и Шеки. Цены в кинотеатрах варьируются от 2,5 до 25 манатов в зависимости от времени суток, дней недели, мест в зрительном зале и ряда других факторов.