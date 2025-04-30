Индийско-пакистанское обострение: водный кризис, опасность войны и риски региональной дестабилизации

Индия-Пакистан

Апрель 2025 года ознаменовался новым витком напряженности между Индией и Пакистаном, государствами, чьи сложные и нередко враждебные отношения длятся самого момента создания провозглашения их как двух независимых государств в 1947 году.

Поводом для очередного обострения стало нападение 22 апреля на туристов в Индии в районе Пахалгама (Джамму и Кашмир) со стороны малоизвестной группировки "Кашмирское сопротивление". Жестокая расправа породила много различных версий, в том числе о возможной внешней провокации.

На фоне инцидента обе стороны прибегли к демонстрации силы. Индия начала масштабные военные учения "Аакраман-2025" вблизи пограничной линии в Кашмире, активизировав военно-транспортную авиацию. В ответ Пакистан направил к границе бронетехнику и усилил оборонительные позиции в районе "Азад-Кашмира".

Обострение ситуации сопровождается резким усилением воинственной риторики. Нью-Дели в одностороннем порядке приостановил действие Договора о водах Инда (1960), ранее считавшегося одним из немногих устойчивых механизмов межгосударственного сотрудничества даже в периоды открытых вооруженных конфликтов.

Нарушение водного соглашения в регионе, где вода — не только ресурс жизнеобеспечения, но и инструмент политического давления, создает прецедент с далеко идущими последствиями. Несмотря на сохраняющуюся подачу воды по реке Сатледж, в Исламабаде расценивают любые попытки манипуляции водными ресурсами как прямую угрозу национальной безопасности. Комитет национальной безопасности Пакистана заявил, что блокировка водоснабжения будет расценена как casus belli.

Исторически водные ресурсы Южной Азии были предметом либо молчаливого согласования, либо политических споров. Попытки создания трансграничных координационных механизмов (включая предложения от Бангладеш, Непала и Бутана в 1970-х гг.) так и не привели к устойчивой региональной модели управления водными ресурсами. Индийская инициатива 2013 года по переброске стоков рек Ганг и Брахмапутра в засушливые районы страны вызвала негативную реакцию со стороны соседей, особенно Бангладеш, чья зависимость от этих рек крайне высока. Тем не менее Верховный суд Индии в 2016 году фактически дал зеленый свет этим проектам, несмотря на трансграничный характер водных систем.

В этом контексте особую тревогу вызывает географическое расположение ключевых источников рек: почти все они берут начало в районе Джамму и Кашмира — спорной территории, находящейся в эпицентре индийско-пакистанского противостояния. Такое распределение водных ресурсов придает конфликту не только стратегическое, но и экологическое измерение. В договоре 1960 года вопросы регулирования водопользования именно в этом регионе не были четко оговорены, что создает почву для односторонних действий.

Сообщения о возможной реализации Индией проектов по строительству водоканалов из притоков Инда в юго-западные регионы страны также усиливают обеспокоенность Исламабада, особенно в условиях отсутствия официальных разъяснений со стороны Нью-Дели. Международная комиссия по водным ресурсам ранее напоминала, что договор 1960 года запрещает изменение русел рек без согласования с Исламабадом.

На фоне эскалации министр обороны Пакистана Хаваджа Мухаммад Асиф заявил о необходимости международного участия в расследовании инцидента и при этом предупреждает о катастрофических последствиях возможной войны.

Параллельно Исламабад ведет переговоры с Китаем о финансовой поддержке - в частности, о расширении кредитной линии и выпуске юаневых облигаций, что подчеркивает уязвимость экономики страны в условиях потенциального конфликта.

Важным дипломатическим сигналом стало и обращение главы МИД Пакистана Исхака Дара к иранскому коллеге с благодарностью за усилия по деэскалации. Это свидетельствует о стремлении Исламабада задействовать более широкий круг региональных игроков в поиске путей мирного урегулирования.

Природа последнего инцидента, его жестокость и медийность позволяют говорить о наличии третьих сил, заинтересованных в дестабилизации и втягивании в конфликт других государств, в первую очередь Китая. В условиях, когда политическая напряженность тесно переплетена с экологической и экономической уязвимостью, любая ошибка или провокация может стать спусковым крючком масштабной региональной катастрофы.