Иммиграционный закон Макрона терпит сокрушительное поражение

Конституционный суд Франции под председательством Лорана Фабиуса отклонил в четверг вечером расширенную версию спорного закона об иммиграции, причем партия Эммануэля Макрона в поддержке этого закона оказалась в союз с крайне правыми французскими партиями

Конституционный суд Франции под председательством Лорана Фабиуса отклонил в четверг вечером расширенную версию спорного закона об иммиграции, причем партия Эммануэля Макрона в поддержке этого закона оказалась в союз с крайне правыми французскими партиями Les Republicains и RN.

Неожиданный политический удар президент Франции получил на фоне сильного социального недовольства из-за забастовок французских фермеров и поляризации французского общества как в политическом, так и в социальном спектре.

Из 86 статей этого закона 32 были отклонены судом как неконституционные и репрессивные.

В то время как первоначальная реакция правительственного лагеря была парадоксально довольная, крайне правое и левое крыло французской политики выражают противоположные мнения по поводу столь сокрушительного поражения французского политического истеблишмента.

Стоит отметить, что Жеральд Дарманен, министр внутренних дел Франции и инициатор этого законопроекта, опубликовал в X (бывший Twitter) крайне противоречивый текст: "Конституционный совет утверждает первоначальный текст правительства в полном объеме: никогда еще текст не предусматривал столько средств для депортации правонарушителей и столько требований для интеграции иностранцев!"

Такая точка зрения по определению ошибочна, поскольку более трети текста было исключено из окончательной версии конституционным судом, что ставит перед французскими политическими обозревателями вопрос о том, понял ли Дарманен, что произошло.

На левом фланге французской политики либеральные экологи вздохнули с облегчением. Сириэль Шателен, представляющая Партию зеленых в Национальном собрании Франции, заявила, что правительство Макрона получило урок. "Печально известный закон об иммиграции в значительной степени подвергся порицанию со стороны Конституционного совета. Макрону и его правительству напомнили урок об основах нашей республики! Урок верховенства закона", - заявила Шателен.

Однако правое крыло жаждет крови. Эрик Сьотти, лидер "Республиканцев" и занимающий ультраправые позиции в правоцентристской партии, перевел некогда авторитетную политическую организацию, подарившую Франции таких лидеров, как Жак Ширак и Николя Саркози, на позиции радикалов. Сегодня "Республиканцы" конкурируют с другой ультраправой популистской партией "Национальное ралли" за место потенциальных преемников Макрона.

Сьотти, разгневанный конституционными изменениями, открыто заявил, что решение суда было продиктовано в первую очередь политическими мотивами, а не верховенством закона. Мало того, он пошел еще дальше, заявив, что Франция капитулировала перед интересами иммигрантов. "Эта цензура - капитуляция: она снова бросает Францию на произвол судьбы и идет вразрез с четко выраженными пожеланиями французского народа и его представителей". По его мнению, "Франция нуждается в конституционных изменениях больше, чем когда-либо".

Единственный член партии Макрона, который рискнул проголосовать против иммиграционного закона, отнимающего у нелегальных иммигрантов большинство социальных гарантий, Саша Улье заявил, что решение Конституционного суда возвращает измененный закон к его первоначальной форме, не такой репрессивной и жесткой.

В целом, сегодняшнее фиаско - это ситуация для французской политики, в которой проигрывают все. В то время как Макрон пытается укрепить свое наследие и не допустить Марин Ле Пен или любую другую ультраправую партию на руководящие посты, полученный удар может быть расценен как возможность для французских ультраправых, пытающихся захватить власть.

Семена таких инициатив уже прорастают: Жордан Барделла, правая рука лидера RN Марин Ле Пен, уже предложил провести "референдум по иммиграции", напомнив об опасных, но знакомых Европе популистских тропах прошлого.

В конце концов, только французское общество сегодня победило. Вопрос в том, надолго ли?

Джамал Мустафаев