Игры с мишками или месседж Пашиняна? - КОММЕНТАРИЙ

Баку. 21 сентября. REPORT.AZ/ Никол Пашинян, заполучивший пост премьера в результате госпереворота в Армении, равно, как и его предшественники, грубо нарушает нормы и принципы международного права, являя всему миру оккупационную, террористическую и узурпаторскую личину армянских политиков.

18 сентября Никол Пашинян побывал в оккупированном Кельбаджарском районе Азербайджана, где показушно поиграл с медвежатами и даже сфотографировал их.

И медведю понятно, что сие действо было постановочным. Все было обставлено так, якобы, бедные медвежата глядели на дорогу, с нетерпением ожидая, когда же придет Пашинян и сфотографирует их. Разумеется, наша статья посвящена отнюдь не пашиняно-медвежьим нежностям. Нам бы хотелось прояснить некоторые аспекты внутриполитической обстановки в Армении после госпереворота и связанные с этой страной зарубежные процессы.

Никол Пашинян, заведомо зная о плачевном состоянии армянской армии, только и делает, что раздувает мифы о ее боеспособности. Но всем прекрасно известно, что армянский солдат гол, как сокол. Иными словами, глупо говорить о мощи армии, солдаты которой шаркают в дырявых ботинках. Это второй визит Пашиняна на оккупированные земли Азербайджана с момента его прихода к власти. Челомкаясь с представителями сепаратистского режима, он всячески подбадривает их, пытаясь обнадежить. Но вот незадача, своим поведением Пашинян на корню подорвал миротворческую инициативу своей жены - Анны Акопян, выступившей в Москве с инициативой "Женщины во имя мира", оказав ей так сказать медвежью услугу. Собрав 15 сентября в резиденции главы правительства матерей армянских солдат, погибших в ходе боевых действий в Карабахе, она призвала их обратиться к азербайджанским матерям. Жена Никола Пашиняна призвала и азербайджанских женщин примкнуть к ее миротворческой инициативе.

Увы, пашиняно-акопяновские выступления никак не вяжутся друг с другом, нестыковочка вышла. Пока жена пускает пыль в глаза международной общественности, Никол, ступив на оккупированные земли Азербайджана, вновь подтверждает, что Армения является страной-оккупантом. Фарс, а не мирная инициатива, какой-то неудавшийся образ миротворца.

Но шила в мешке не утаишь. Эти самые акопяны и пашиняны вскормлены ненавистью к врагам-тюркам, с самого детства в семьях им прививали пресловутую армянскую многострадальность, вдолбили в головы, что армяне – это несчастная этническая группа. Воспитанные на ненависти к человечности вряд ли способны проникнуться любовью и уважением к ближним, а уж тем более к соседям. У таких стойко выработанный психологический комплекс, они маниакально одержимы опасностью и вечно пребывают в страхе.

Постоянная настороженность заставляет их сомневаться во всем и во всех. И даже на Россию, построившую им государство, окружившую заботой на протяжении двух веков, армяне глядят с опаской и настороженностью.

На протяжении многих веков история гласит о вероломном предательстве армян по отношению к своим господам и покровителям. Они выступили против османских императоров, предали иранскую династию Пехлеви. Сразу после начала сирийского конфликта армяне выступили против Башара Асада. Однако после, кардинально сменив свою позицию, вдруг стали поддерживать его. Россия добилась от армянского правительства отправки в Сирию группы из порядка ста армянских военнослужащих в составе российских войск. Все это может быть расценено как принуждение новых властей в Армении к приверженности российской позиции в сирийском вопросе.

Действия Никола Пашиняна, пришедшего к власти в результате проспонсированного зарубежными покровителями, армянской диаспорой и лобби госпереворота в Армении, по отношению к России продиктованы сущностью этноса, из которого он происходит.

Так почему же в Кельбаджаре для игр и плясок Пашинян выбрал именно бурого мишку? Ведь в этом районе полно другой живности… Его выбор мог пасть и на косулю в поддержку миротворческой инициативы жены. Но нет. Другое дело, что это намек на Россию, символом которой медведь и является.

Запечатлев в оккупированном Кельбаджаре на камеру мишек, ожидающих его прихода у дороги, Пашинян тем самым выказал свое отношение к Москве. Получается, что Пашинян старается и Кельбаджар увязать с Россией.

Можно предположить, что этим глава правительства указывает на того, кто покровительствовал армянам во время оккупации этого региона. Во всех случаях, этой игрой с мишками Никол Пашинян шлет месседж России, что, мол, в этом регионе Азербайджана они хозяева, а не их покровители.

Хотелось бы затронуть и предстоящие в Армении выборы. Армянская газета "Жоховурд" пишет о тенденции к развалу правительства Пашиняна вследствие откладывания внеочередных парламентских выборов в стране.

"Утверждая программу правительства в мае, в парламенте была принята и статья касательно внеочередных выборов. А сейчас не исключено, что выборы и вовсе не состоятся. Этот вопрос поставил Пашиняна перед фактом", - пишет газета.

Автор статьи пишет о тяжком положении и вероятности "дворцового переворота". Отмечается, что в свете последних событий ряды сторонников Пашиняна могут поредеть.

Напомним, что внеочередные парламентские выборы в Армении были запланированы на осень текущего года. Переиграв сроки, Пашинян заявил, что они состоятся в конце мая – начале июня следующего года. Он также предложил проект конституционных реформ, что пришлось не по нраву его соратникам по коалиции. Все это говорит о неготовности сторонников Пашиняна к парламентским выборам. Противники в лице экс-президента Роберта Кочаряна перешли в наступление. Кочарян грозит Пашиняну, обвиняя оппозиционеров в мартовских событиях 2008 года и попутно намекая на взаимные симпатии между ним (Кочаряном) и президентом России Владимиром Путиным.

Это приводит к нагнетанию политической обстановки в стране.

На фоне всего этого 23 сентября состоятся выборы в Совет старейшин Еревана. Эта структура выбирает столичного градоначальника. В ходе предвыборной кампании всплыли факты взяточничества в административных округах Арабкир и Канакер-Зейтун. Заявляется о том, что избирателям давали деньги за то, чтобы проголосовать за "нужного" кандидата. Прокуратура уже взялась за расследование.

Результат этой политической кампании может считаться для пашинянцев первой весточкой их достижений на внеочередных выборах.

Было бы наивно предполагать, что страсти в Армении улягутся так легко и быстро, поскольку новое правительство ничего не предприняло для обеспечения внутренних и внешних интересов. Иначе говоря, пляски с медвежатами в оккупированном Кельбаджаре вряд ли убавят проблемы.