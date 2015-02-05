​Эксперт: ИГИЛ рассматривает Центральную Азию и Кавказ в качестве приоритетной зоны своих интересов - КОММЕНТАРИЙ

Баку. 5 февраля. REPORT.AZ/ Влияние ИГИЛ на центральноазиатский и кавказский регионы несет в себе большую потенциальную опасность. Об этом Report заявила кандидат политических наук, ведущий эксперт Института мировой экономики и политики Казахстана Зохра Азизова.

"ИГИЛ представляет собой очередной региональный геополитический проект, преследующий сразу несколько широкомасштабных, в том числе глобальных целей. С одной стороны, являясь по сути джихадистским движением, ИГИЛ нацелен на влияние в регионах с условным превалированием суннитского населения и создание исламского халифата до Центральной Азии", - заявила З.Азизова.

Она также не исключила вероятности, что ИГИЛ является инструментом для дестабилизации и эскалации имеющихся конфликтов в ближневосточном, центральноазиатском и кавказском регионах.

"Влияние ИГИЛ на центральноазиатский и кавказский регионы несет в себе большую потенциальную опасность, прежде всего, в силу неясности, какие политические или иные игроки действительно стоят за этим движением, и невозможности оценки их реальных возможностей. Можно лишь косвенно судить о высоком уровне финансирования и организации – по стремительно возросшей активности ИГИЛ с момента ее образования, то есть с 2006 года", - подчеркнула эксперт.

По ее мнению, ИГИЛ рассматривает Центральную Азию и Кавказ в качестве приоритетной зоны своих интересов. "При этом необходимо понимать, что основную угрозу несет идеологическая, информационная составляющая в функционировании ИГИЛ – это и вербовка новых адептов, и информационный терроризм, осуществляемый посредством медиа-технологий. Конечно, данная идеология имеет свою традиционную целевую аудиторию, прежде всего, из числа наименее социально защищенных граждан", - сказала З.Азизова.

Кроме того, по ее мнению, необходимо учитывать риски, сопряженные с возвращением выходцев из стран Центральной Азии или Кавказа - членов движений "Исламское государство" или "Талибан" - к себе на родину, которые могут оказать влияние на формирование новых экстремистских организаций и усилить террористические угрозы в регионе.

Отметим, что ранее службы безопасности Узбекистана заявили, что террористическая организация ИГИЛ планировала весной теракты в этой стране. "Члены ИГ готовили ряд террористических актов весной 2015 года на территории Узбекистана, именно поэтому мы усиливаем меры по охране границ", - заявил сотрудник Службы национальной безопасности Алишер Хамдамов.