ХОРОШИЕ НОВОСТИ: В постпандемический период прогнозируются высокие цены на нефть

Для Азербайджана любой прогноз в сторону повышения нефтяных цен важен с точки зрения экономической стабильности

Рынок нефти в последние 10 дней не на шутку взбудоражен на данных то о сокращении, то о росте запасов «черного золота». Понятно, что такого рода статистика и особенно комментарии к ней периодически выводятся на повестку дня во многом с целью воздействия на рыночные цены и, в целом, имеют краткосрочный эффект. На этот раз ставка была сделана в сторону роста цен, и ожидаемая реакция, несомненно, сыграла на руку нефтедобывающим государствам, в том числе и Азербайджану.

Меньше запасов – выше цены

Как известно, Bloomberg на прошлой неделе разразился новостью о том, что беспрецедентные запасы нефти, которые образовались во время кризиса из-за пандемии коронавируса, почти сошли на нет. Со ссылкой на данные Международного энергетического агентства (IEA) утверждалось, что по состоянию на февраль в хранилищах оставалось меньше одной пятой части от накопленных объемов топлива, а за март и начало апреля они сократились еще сильнее. По оценке IEA, в июле 2020 года на пике в хранилищах по всему миру скопилось на 249 млн баррелей больше среднего значения за 2015–2019 годы, а в феврале 2021-го этот излишек снизился до 57 млн баррелей.

Остатки мировых запасов, накопленных в пандемию, сейчас практически полностью сосредоточены в Китае, который создает постоянный нефтяной резерв, добавил эксперт. В США запасы в хранилищах тоже практически иссякли: общие запасы нефти и нефтепродуктов сократились до 1,28 млрд баррелей.

По прогнозу Citigroup, по мере восстановления спроса запасы нефти во второй половине 2021 года продолжат сокращаться на 2,2 млн баррелей в сутки, в результате чего стоимость нефти марки Brent может подняться до 74 долларов США за баррель или даже выше.

Впрочем, эта новость вкупе со статданными из Китая и США, свидетельствующими о начале постпандемического восстановления этих двух крупнейших мировых экономик, уже послужила хорошую службу рынку. Цены на нефть хоть и продолжают колебаться, но стабильны вокруг 66-67 долларов США за баррель, и даже смогли пару дней назад достичь 68 долларов США.

Главный фактор - пандемия

Надо сказать, эксперты в целом настроены позитивно относительно будущего рынка в ближайшей перспективе – хотя порядком поднадоевшая пандемия продолжает бушевать в большей части мира, правительства сегодня предпочитают сосредотачиваться на мерах по возвращению экономик в прежние объемы. Так, как уже было указано, китайский ВВП в первом квартале 2021 года вырос рекордными темпами - на 18,3% по сравнению с тем же периодом прошлого года, свидетельствуют данные Государственного статистического управления (ГСУ) КНР.

Что касается США, то количество новых заявок на пособие по безработице в США упало до минимума с начала пандемии, темпы повышения розничных продаж в марте были максимальными с мая прошлого года и существенно превзошли прогнозы.

"Последние экономические данные из США и Китая указывают на ускорение темпов восстановления мировой экономики и значительный прогресс в направлении постковидной эпохи, что усиливает надежды нефтяных "быков" на рост стоимости Brent до 70 долларов США за баррель ", - сказал аналитик FXTM Хан Тан, которого цитирует S&P Global Platts.

Вместе с тем, сбрасывать со счетов пандемию еще слишком рано, и почти каждый день она дает о себе знать и на рынке нефти. Так, инвесторы обеспокоены возобновлением роста заболеваемости COVID-19 в ряде азиатских стран, в частности, Индии и Японии. "Восстановление глобального спроса на нефть не будет равномерным, и время от времени мы будем наблюдать такие вот сдерживающие факторы", - отмечает аналитик по сырьевому сектору Australia & New Zealand Banking Group Дэниел Хайнс. "Однако в целом спрос на нефть в крупных регионах продолжает увеличиваться", - приводит слова эксперта агентство Bloomberg.

Чем выше, тем лучше

Между тем, IEA с учетом всех этих колебаний все же склоняется пока к тому, что спрос на нефть в этом году достигнет 96,7 млн баррелей в сутки, что на 5,7 млн баррелей в сутки больше, чем в 2020 году.

Здесь напомним, что, несмотря на эти прогнозы в начале апреля страны ОПЕК + пришли к соглашению о мягком, постепенном росте добычи нефти с мая по июль, «реагируя как на внутреннее, так и на внешнее давление, чтобы поставлять больше сырой нефти в восстанавливающуюся мировую экономику». Отметим, что Азербайджан также в мае-июле 2021 года увеличит добычу нефти на 25 тысяч баррелей в сутки.

Исходя из этого, многие организации также пока сдержанно относятся к перспективам существенного роста цен на рынке. Скажем, Международный валютный фонд (МВФ) считает, что в среднем они установятся в районе 58,5 доллара США за баррель – это меньше, чем прогнозируют многие другие глобальные организации, но зато на 8,5 доллара США выше, чем прогноз самого МВФ еще в январе этого года.

Между тем, для Азербайджана любой прогноз в сторону повышения нефтяных цен важен с точки зрения экономической стабильности. Как говорилось в недавнем заявлении Центробанка Азербайджана, тенденция роста цен на нефть на мировом рынке положительно сказывается на платежном балансе и поддерживает баланс на валютном рынке страны. «Ведущие аналитические центры в своих последних отчетах немного повысили прогнозы потребления нефти и цен на текущий год», - отмечает Центробанк.

Словом, пока ситуация на нефтяном рынке не внушает особых беспокойств. Как сообщает тот же Bloomberg, несмотря на то, что альянс обсуждает возможность проведения 28 апреля только заседания мониторингового комитета, без общего заседания, как планировалось ранее, с какими-то глобальными решениями это не связано и изменений в запланированном увеличении добычи нефти не ожидается. А значит, пока позитивным прогнозам можно верить.

Эксперт Гулу Нуриев