​Характер армян не изменился, или же шоу перед турецким консульством - КОММЕНТАРИЙ

Баку. 21 июня. REPORT.AZ/ Проходит время, поколения сменяют друг друга. Однако вражда армянской этнической группы против тюркского народа не только не прекращается, а напротив, набирает силу.

Как сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ, группа членов Молодежного объединения "Новое поколение" Партии "Дашнакцутюн" провела акцию перед административным зданием турецкого консульства во французском городе Лион.

По словам комментирующих связанный с акцией видеоролик, якобы, турецкий консул "пинал их ногами", а его супруга "облила пивом".

Правда, в снятом видео одна из женщин выливает какую-то жидкость, однако то, что это жена консула и у нее в руке пиво - явно армянская клевета.

В видеоролике запечатлены и другие моменты: участвующая на акции молодежь не только скандирует лозунги против тюрков, она демонстративно оскорбляет их.

Несколько человек выражают недовольство их выступлением и пр.

Подобная диверсия является классическим армянским методом, к которому они прибегают, выдавая себя за подавленную этническую группу.

Лица, возглавляющие собравшихся перед зданием турецкого консульства армян, на протяжении долгих лет терроризировали турецких дипломатов.

За неимением сегодня этой возможности, они решили прибегнуть и к моральному террору.

Это говорит о том, что несмотря на истечение времени и смену поколений, армянский этнос еще не излечился от болезни представлять тюрков своими врагами. Подобная пропаганда, устраиваемые ими шоу подтверждают, что армянский этнос недостаточно здоров. Зачастую, выдвигаемые психически больными претензии выслушиваются, однако не выполняются. Выражает чувство сожаления и тот факт, что с подобными претензиями больного общества считаются называющие себя справедливыми государства и нации...