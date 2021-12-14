Хаос в рядах армянской армии: убийства, самоубийства, провокации

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Армия - один из главных атрибутов государства, отражение власти и общества. Армия - лакмусовая бумага страны. По состоянию армии можно определить состояние общества и власти.



Армянская армия до сих пор не оправилась от сокрушительного удара, нанесенного ей в прошлом году в ходе 44-дневной войны. Об этом свидетельствует смена четырех министров обороны Армении с момента окончания войны. Отметим, что во время войны пост министра обороны Армении занимал Давид Тоноян. Он был снят с должности 20 ноября 2020 года. На этом посту его сменил Вагаршак Арутюнян, который был снят с этого поста 20 июля 2021 года. А 2 августа того же года министром обороны был назначен Аршак Карапетян. Уже 15 ноября он был отстранен от должности, а его пост занял Сурен Папикян. Ходят слухи, что и он будет смещен. Утверждается, что Сурен Папикян будет заниматься чисткой недовольных и настроенных против правительства людей в рядах вооруженных сил. А значит, напряженность в армянской армии сохранится. Очередная эскалация на армяно-азербайджанской границе, дедовщина в армянской армии подтверждают это. Игнорируя трехстороннее соглашение о прекращении огня, вооруженные силы Армении чинят провокации, в результате которых гибнут солдаты и с той, и с другой стороны.

Совершенно очевидно, что армянская армия истощена, хотя официальный Ереван всячески уходит от признания этого. Сообщения в армянской прессе от 9 и 11 декабря о преступлениях в рядах армянской армии подтверждают наличие проблем в армии противника.

Так, 9 декабря военнослужащий армянской армии получил огнестрельное ранение. По сообщению армянских СМИ, в ночь на 8 декабря рядовой Сеник Саакян, 2003 года рождения, получил ранения в результате стрельбы, которую открыл его сослуживец. Военнослужащий находится в очень тяжелом состоянии. А 10 декабря в армянской войсковой части был убит Сеник Арзуманян, 2002 года рождения, еще двое получили ранения. По этому делу возбуждено уголовное дело. 13 декабря в отношении группы высокопоставленных офицеров Вооруженных сил Армении была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Ситуация в рядах армянской армии подвергается критике со стороны политиков. Депутат Тигран Абрахамян заявил, что происходящее в вооруженных силах - результат комплексных проблем. По его словам, случаи гибели солдат в результате таких событий, как суицид, убийство, несоблюдение правил безопасности, свидетельствуют об отсутствии дисциплины в армии. T.Абрахамян утверждает, что Министерство обороны и Генштаб не решают проблемы в армии, поскольку в большей степени занимаются делами внутриполитического характера.



Таким образом, происходящее в армии является отражением ситуации в Армении. Не исключено, что борьба за власть внутри политических сил распространяется и на вооруженные силы. Об этом свидетельствует тот факт, что в прошлом году генералы и высокопоставленные офицеры армянской армии потребовали отставки премьер-министра Никола Пашиняна. Большая часть этих офицеров все еще служит в армии. Вмешательство военных в политические интриги дает основание говорить о слабости единого командования вооруженными силами. А при отсутствии дисциплины и крепкой власти возрастают факты дезертирства, неуставных отношений и учащаются провокации на границе.

Становится очевидно также вмешательство в дела армии других лиц. Между тем, власти Армении мечутся между Россией и Западом, заискивая перед Кремлем, лелея идеи реваншизма. Получается, что над армянской армией витает некая двойственность управления. С одной стороны, армией руководит верховный главнокомандующий, а с другой – иные силы, не приемлющие его власти. Та же ситуация царит и между властью и оппозицией. Правительство мечется между Россией и Западом, в то время как оппозиция возлагает надежды на поддержку Москвы.



Таким образом, армянская армия является отражением процессов, протекающих в высшем эшелоне власти и обществе.