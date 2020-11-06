Хаос в Армении: Пашинян теряет контроль

Армянский народ в замешательстве: насколько серьезные государственные лица могут осмелиться так явно противоречить друг другу?

Как говорят, на войне все средства хороши, но, вероятно, в ходе нагорно-карабахского конфликта и военных действий армянская сторона поняла эту цитату совершенно обратным образом. Армянский народ в замешательстве: насколько серьезные государственные лица могут осмелиться так явно противоречить друг другу? Ситуация ухудшается, ведь после вопроса "А правда ли?", люди задают дополнительный вопрос "А кому верить?". Но они так и не получают ответов. Этот хаос приводит к масштабным проблемам, к таким как, отсутствие достоверной информации, дезертирство, применение насилия в отношении своих граждан. В каких вопросах мнения важных лиц Армении не совпадают? Почему Армения не признает правду?

Не секрет, что Армению сильно беспокоит позиция Турции, и это участие Турции в урегулировании данного конфликта. Бесконечные необоснованные обвинения Армении об участии турецких силовиков в боях остаются все еще неаргументированными, а недавние заявления Пашиняна и Саркисяна вызывают у армянских граждан недоверие, поскольку они противоречат друг другу. В то время как премьер-министр Пашинян заявляет, что Турция препятствует процессу урегулирования конфликта и играет деструктивную роль, президент Арам Саркисян заявил, что "совместное сотрудничество между Москвой и Анкарой может помочь урегулировать карабахский конфликт". Это свидетельствует о том, что у правительства Армении нет единой позиции, а премьер-министр Николь Пашинян потерял контроль над ситуацией.

Армяне в Ереване настаивают на неудачах азербайджанской армии, что является полной дезинформацией, потому что они явно находятся в информационной блокаде, но у сепаратистов другое мнение на этот счет. В то время как армянская сторона пытается скрыть тот факт, что Азербайджан добился значительных успехов на фронте, сепаратисты признают, что азербайджанская армия добилась значительного прогресса, и намекают, что информацию об этом специально скрывают в Ереване.

Ситуация с вооружением так запутала Армению, что они сами не в силах разобраться. В то время как все ожидают, что оружие будет ввозиться на оккупированные территории из Армении, оружие же, на самом деле, везут из Нагорного Карабаха в Армению. Это первый признак того, что угроза вооруженного восстания в Армении в ближайшее время вполне реальна.

Граждане Армении не хотят воевать, признавая тот факт, что территория Карабаха оккупирована Арменией и фактически являются историческими землями Азербайджана. Граждане Армении открыто отказываются идти в Карабах, чтобы добровольно воевать. Армянский юрист Роберт Айрапетян писал, что родильные дома не выдают свидетельства о рождении младенцев, отцы которых отказываются идти на войну, тем самым, фактически "берут в заложники детей и матерей".

В Армении устали представлять ложную статистику каждый день, и ее решили вообще не публиковать. Армянская сторона отказывается раскрывать количество жертв войны вот уже последние 3-4 дня. Предыдущие цифры вызвали большое недовольство в стране. Правительство Пашиняна не раскрывает реальных цифр, опасаясь гнева народа.

Сам армянский народ не знает ответа и пожимает плечами, когда речь заходит о том, жив ли глава сепаратистского режима. Неизвестно, жив ли "лидер" сепаратистов Араик Арутюнян, также неизвестна судьба бывшего "министра обороны", убит ли "замминистра обороны"? "Высокопоставленные" лица армяне бегут из Карабаха, но этот процесс стал настолько хаотичным, что сами армяне сбиты с толку. Министр юстиции Армении Рустам Бадасян заявил, что "третий террорист-наемник" был задержан в Карабахе и даже подвергся допросу, но позже извинился и сказал, что новость не нашла свое подтверждение.

Пашинян искренне не понимает реальный расклад дел или делает вид, что не понимает. При таком стечении обстоятельств народ полностью потеряет доверие к Пашиняну и к другим государственным деятелям. Какие неприятности ждут Армению в будущем, стоит только догадываться.