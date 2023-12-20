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Грузинский политолог: НАТО хочет подписания мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией в Тбилиси

Грузинский политолог: НАТО хочет подписания мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией в Тбилиси Тбилиси является одним из благоприятных мест для подписания мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией.
Аналитика
20 декабря 2023 г. 16:20
Грузинский политолог: НАТО хочет подписания мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией в Тбилиси

Тбилиси является одним из благоприятных мест для подписания мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией.

Об этом местному бюро Report заявил грузинский политолог Леван Мамаладзе.

Он отметил, что НАТО также может сыграть активную роль в процессе подписания документа между Баку и Анкарой в Тбилиси.

Эксперт напомнил, что специальный представитель генсека НАТО по Южному Кавказу и Центральной Азии Хавьер Коломина высоко оценил стремление Азербайджана и Армении к миру.

"Скорее всего, Тбилиси готовится как площадка для подписания мирного соглашения. Визит Коломины в Грузию ясно показывает, что альянс все больше заинтересован в этом регионе. Военная система Грузии работает в соответствии со стандартами НАТО, а это значит, что соседние государства также смогут более тесно сотрудничать с евроатлантическим альянсом", - считает Мамаладзе.

Он добавил, что на фоне происходящего необходимо обратить внимание на позицию России.

"Принимая такие шаги, Грузия также идет на большие риски. Потому что активность НАТО в регионе противоречит интересам Москвы. В таком случае Россия постарается сделать это сотрудничество невозможным. В следующем году будет дан старт новому сотрудничеству с НАТО", - сказал он.

Политолог также отметил, что сразу после получения статуса кандидата на вступление в Евросоюз Грузия перешла к активным действиям в направлении НАТО.

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Версия на английском языке Georgian political scientist: NATO wants Azerbaijan-Armenia peace treaty to be signed in Tbilisi
Версия на азербайджанском языке Gürcü politoloq: “NATO Azərbaycan-Ermənistan sülh sazişinin Tbilisidə imzalanmasını istəyir”

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