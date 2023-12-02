Грузинский эксперт: У Армении нет иного выхода, кроме подписания мирного договора с Азербайджаном

"У Армении нет иного шанса, кроме как подписать мирный договор с Азербайджаном. Этой подписью официальный Ереван в сотрудничестве с Баку и Анкарой спасет свою страну”.

"У Армении нет иного шанса, кроме как подписать мирный договор с Азербайджаном. Этой подписью официальный Ереван в сотрудничестве с Баку и Анкарой спасет свою страну”.

Об этом грузинскому бюро Report заявил грузинский политический эксперт Георгий Гогуа, комментируя закрытие пропускного пункта ”Верхний Ларс “ - единственной дороги, соединяющей Армению с Россией.

"Для Армении этот шаг - не принудительное сотрудничество с Азербайджаном и Турцией, а скорее шанс перечеркнуть прошлое и начать с нового листа. Учитывая сложившуюся геополитическую ситуацию, у официального Еревана нет другого выбора, кроме как согласиться со справедливым предложением Азербайджана об использовании транспортного коридора”, - подчеркнул эксперт.

По его словам, Азербайджан, будучи победителем во Второй Карабахской войне, идет на компромисс с официальным Ереваном и проявляет большую заботу об армянских жителях Карабаха: “Поэтому власти Армении могут без проблем восстановить отношения с Азербайджаном и принести пользу своему народу. Для этого им надо проявить достаточную политическую волю”.

Подписание соглашения означает для Армении налаживание добрососедских отношений и сотрудничества с соседними государствами, в противном случае, она загонит себя в тупик, подчеркнул Георгий Гогуа.