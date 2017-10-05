Грузинские политологи: Храм Кумурдо принадлежит грузинам, армяне не могут на него претендовать - МНЕНИЕ

Тбилиси. 5 октября. REPORT.AZ/ Активация в последние дни армян в селе Кумурдо Ахалкалакского района Грузии, их претензии на историко-культурные памятники, и совершение в связи с этим беспорядков вызвали гнев грузинской общественности.

Как сообщает грузинское бюро Report, грузинские политологи рассматривают это как попытку нарушить общественно-политическую стабильность в Грузии руками некоторых сепаратистских сил.

Как сообщил в своем интервью Report директор Центра исследований терроризма и политического насилия, политолог Бадри Начкебия, уже не в первый раз происходит попытка присвоения армянскими националистами культурно-исторических памятников в Грузии: "Они неоднократно выдвигали претензии к нашим территориям, историко-культурным памятникам. Однако, попытка армян в последние дни присвоить грузинский храм X века в селе Кумурдо выглядит немного иначе. Вы знаете, что в Грузии вновь проводятся выборы. Их активизация накануне выборов свидетельствует о ряде темных моментов. Здесь велика роль сепаратистских сил. Они опять руками армян пытаются нарушить общественно-политическую стабильность в Грузии".

Бадри Начкебия

По мнению политического аналитика, другой фактор носит глобальный характер: "Государства, считающиеся в мире суперсилами, авторитетные международные организации должны положить конец двойным стандартам в подходе к вопросу территориальной целостности государств. Территориальная целостность Азербайджана и Грузии была нарушена, земли оккупированы. То, что они не демонстрируют жесткую позицию в отношении агрессора, открывает дорогу для еще больших преступлений".

Б.Начкебия считает, что в то время, когда звучат мысли о независимости Автономной области Испании - Каталонии, сепаратистское, так называемое "Абхазское правительство" распространило заявление о признании независимости Каталонии: "На самом деле это результат осуществляемой международными структурами мягкой политики в отношении сепаратизма. Активизация армян в селе Кумурдо такое же событие, и мировое сообщество должно его резко осудить".

Политический обозреватель Мамука Арешидзе отметил, что уже несколько лет армяне пытаются присвоить церковь в селе Кумурдо и заявляют о ее принадлежности к армянскому культурному наследию: "Кто-то им сказал, что надписи на церкви на древнем армянском языке. Древние грузинский и армянский алфавиты схожи и местное население не может прочитать надпись. В действительности, эта церковь и Кумурдо принадлежат грузинам".

Мамука Арешидзе

По словам Мамуки Арешидзе, село Кумурдо является проблемным для региона Джавахетия, где разместились армяне: "В этом селе немало криминальных элементов и оружия. Населяющие это село армяне не ладят с армянами Москвы и других регионов. Они склонны к провокации, эмоциональны. Пользуясь их этим качеством, некоторые силы пытаются посеять раздор и нарушить стабильность в Грузии".

М.Арешидзе отметил о недопустимости этого: "Сделав правильный шаг, правительство Грузии пресекло подобные попытки".

По мнению обоих политологов, эти попытки армян будут безрезультатны: "Фальсификация истории, присвоение культурного наследия других народов и уничтожение памятников культуры являются образцом сепаратизма и международное сообщество должно вести совместную борьбу с подобными явлениями".

Отметим, что специалисты министерства культуры Грузии отбыли в регион для ремонта и реконструкции в селе Кумурдо относящейся к X веку церкви. Однако, заявив о якобы принадлежности церкви армянам, местные жители потребовали, чтобы реконструкцией занялись армянские архитекторы. Из-за сложившейся напряженной ситуации правительство Грузии направило на территорию силы специального назначения. Село Кумурдо также посетил министр внутренних дел страны.