Госдеп США поставил жирную точку на судьбе Минской группы ОБСЕ

Старший советник по переговорам на Кавказе от США Эндрю Шофер на этой неделе прибыл в регион Южного Кавказа и побывал в Армении. Армянские СМИ активно представляют его как сопредседателя Минской Группы ОБСЕ от США, тогда как Бюро Госдепа США по делам Евро

Старший советник по переговорам на Кавказе от США Эндрю Шофер на этой неделе прибыл в регион Южного Кавказа и побывал в Армении. Армянские СМИ активно представляют его как сопредседателя Минской Группы ОБСЕ от США, тогда как Бюро Госдепа США по делам Европы и Евразии в Twitter ясно обозначило его позицию в качестве старшего советника по переговорам на Кавказе, тем самым со своей стороны поставив жирную точку в судьбе Минской группы.

Обсуждая пост-конфликтные вопросы с представителями западных стран, Армения отказываются признавать реалии, сложившиеся после Второй Карабахской Войны. Стоит признать, что до Эндрю Шофера, Армения с теплотой встретила французского дипломата Бриса Рокфея, который также побывал в Ереване не как посредник Минской группы ОБСЕ, а как представитель МИД Франции по вопросам Восточного партнерства.

Подобные визиты участились после того, как министр иностранных дел России Сергей Лавров прямо заявил, что "сопредседатели Минской группы ОБСЕ от США и Франции отказались общаться с Россией в этом формате", что говорит о том, что Минской группы ОБСЕ больше нет.

Осознав это в Москве назначили Игоря Ховаева специальным представителем министра иностранных дел России по содействию нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией. Это еще раз говорит о том, что формат МГ ОБСЕ давно изжил себя и ее существование носило скорее фигуральный характер, а не практический.

О неэффективности этого формата неоднократно говорил и президент Азербайджана Ильхам Алиев. "Минская группа, согласно мандату ОБСЕ, должна была разрешить конфликт с 1992 года. Они действовали в течение 28 лет до конца ноября прошлого года, пока мы не освободили территории в течение 44 дней. Мое мнение о деятельности Минской группы не отличается от мнения азербайджанского народа. Это была неудача",- заявил он в интервью итальянской газете "Il Sole 24 Ore" 15 декабря во время рабочего визита в Брюссель.

Многие зарубежные СМИ также не раз заявляли о недееспособности данной организации. Еще в 2021 году, известное политическое издание США Foreign Policy, опубликовало статью, где разоблачила всю "деятельность" данной организации . "В течение 30 лет работа Минской группы ОБСЕ не принесла результатов... Победа Вооруженных сил Азербайджана и прекращение оккупации земель Арменией не оставляет ей ничего для дальнейшей деятельности. Теперь это мертвая структура",- отмечалось в статье.

Многие также критикуют данную организацию за однобокую позицию Франции. Президент Эммануэль Макрон безвозвратно дискредитировал Францию ​​в качестве сопредседателя Минской группы, и выступал на стороне Армении в публичных заявлениях, тем самым нарушая дипломатический нейтралитет.

Бывший американский сопредседатель Минской группы ОБСЕ Ричард Хогланд опубликовал статью "Есть ли еще роль у Минской группы?", в которой он писал, что "мы останавливались в пятизвездочных отелях, где нам обычно выделяли апартаменты на представительском этаже, что обеспечивало бесплатный доступ к частному буфету и бару. Мы всегда бывали в лучших ресторанах. Но, откровенно говоря, нами было достигнуто очень немного".

Если такие заявления делают представители данной структуры, то можно заключить, что все попытки возродить ее претерпят фиаско. Как бы Армения не хотела втянуть в переговорный процесс уже несуществующую МГ ОБСЕ, она должна смириться с реалиями и сфокусироваться на постконфликтном этапе нормализации отношений.