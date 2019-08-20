Гонконг: коммунизм и демократия - "Одна страна, две системы" - AНАЛИТИКА

Гонконг, расположенный на юге Китая, - регион с особым статусом. С 1850-х годов он находился под контролем Великобритании, а в 1997 году был передан Китаю, который позволил сохранить присущую региону систему в течение 50 лет, то есть до 2047 года. Таким образом, руководствуясь подходом "одна страна, две системы", Гонконг сумел сохранить все свои атрибуты, утратив прежде независимые международные отношения и самостоятельную армию.

Обсуждение несколько месяцев назад правительством Гонконга законопроекта об экстрадиции граждан, подозреваемых в совершении преступления, в частном порядке в Китай, Макау, Тайвань для судебного разбирательства, всколыхнуло жителей Гонконга. Принятие закона привело бы к возрастанию влияния Китая на регион и подчинению гонконгской демократии китайскому коммунистическому режиму. Массовые протесты затянулись на месяцы, а экономика страны была парализована. Индекс Hang Seng - ведущий фондовый индекс в Гонконге, рассчитывающийся на основе акций крупнейших компаний, обращающихся на Гонгонгской бирже, упал на 12%, потеряв в итоге 622 млрд долларов.

Источник: Google finance

В текущем году роста ВВП не предвидится. Импорт различной продукции сократился на 27%, а иностранных туристов стало на 30-50% меньше. На рынке недвижимости цены снизились на 10%, транспорт и логистика, можно сказать, замерли. Индекс деловой активности (PMI) достиг самого низкого уровня с 2009 года.

Источник: Bloomberg

Тем временем, китайское правительство следит за ходом событий, избегая вмешательства. С экономической точки зрения роль Гонконга в экономике Китая совсем неоднозначна. Доля экономики региона в китайской экономике составляет около 362,9 млрд долларов, или 3% в процентном эквиваленте.

Источник: Forbes

Несмотря на все это, региональный рынок акций значительно прозрачнее и активнее по сравнению с китайским. Капитализация китайских компаний на Гонконгской бирже превышает 50% от общей капитализации, а с 1993 года китайские компании, совершая эмиссию своих акций посредством Гонконга, смогли привлечь порядка 1 трлн долларов. Выход китайских компаний с головным офисом в Гонконге на мировые рынки значительно прост, что обусловлено развитой инфраструктурой и передовым законодательством региона. С другой стороны, часть инвестиций в экономику Китая поступает через этот регион, поскольку зарубежным инвесторам удобнее инвестировать через Гонконг.

Следует отметить, что в отчете "Economic Freedom" Гонконг с 90,2 баллами располагается на первом месте. Он признан самой прозрачной страной в мире с точки зрения права собственности, свободы бизнеса и капитала, очень низкой коррумпированности и функционирования законов. Это - незаменимое достояние КНР и его окно в мир. Вот почему Китай, резко реагирующий на протесты внутри страны, воздержался от вмешательства в беспорядки, вспыхнувшие в Гонконге. Любой неверный и скоропалительный шаг мог бы поставить под угрозу нынешний статус региона, а заодно и имидж Китая. Жители Гонконга прекрасно понимают, что должны отстаивать, пусть условную, но независимость, ведь такая возможность может больше не представиться.

Поскольку Гонконг является одним из основных звеньев мировой финансовой цепи и вратами в Азию, инвесторы пристально следят за происходящими здесь процессами. На фоне китайско - американского торгового конфликта дальнейшее обострение ситуации в регионе может оказать негативное влияние на мировую экономику и финансовые рынки.

Подход "одна страна, две системы" будет действовать вплоть до 2047 года и его досрочное прекращение не выгодно никому.

Нариман Ягубов