​Год, насыщенный социально-экономическими реформами – КОММЕНТАРИЙ

Минул год со дня переизбрания Ильхама Алиева на пост Президента Азербайджана. Этот период запомнился успешными шагами в социальной и экономической сферах, углублением бизнес-реформ и реализацией крупнейших проектов.

Решена проблема долларовых кредитов

Особо значимым стал подписанный главой государства 28 февраля указ “О дополнительных мерах по решению проблемных кредитов физических лиц”. Согласно указу, гражданам Азербайджана, основной кредитный долг которых на момент девальвации не превышал 10 000 долларов США, будет выплачена компенсация в пересчете на манаты не позднее трех месяцев со дня его подписания. Указ, который охватит около миллиона человек, продемонстрировал более системный и обстоятельный подход нашего государства к решению проблемных кредитов по сравнению с иными постсоветскими странами, учет интересов граждан на самом высоком уровне и оказание поддержки банковскому сектору.

Усилена социальная защита

За минувший год Ильхам Алиев предпринял важные шаги по улучшению благосостояния граждан. В марте этого года минимальная заработная плата была повышена на 50 манатов или 38,5% в процентном эквиваленте, составив 180 манатов, минимальная пенсия возросла на 44 маната или 37,9%, составив 160 манатов. Существенно возросли размеры пособий и помощи. Повышение зарплат отразилось на 600 тысячах граждан Азербайджана, а рост пенсий охватил 233 тысяч граждан.

Признаны имущественные права владельцев частных домов

В первый же год переизбрания Ильхама Алиева на пост президента, в Азербайджане были приняты важные меры по защите имущественных прав граждан. По поручению Администрации главы государства Госкомитет по вопросам имущества приступил к разработке концепции по документированию самостроек и строений, возведенных без надлежащей документации. В ближайшее время документ будет представлен в Администрацию. Кроме того, по поручению президента Госкомитет по вопросам имущества начал и продолжает работу по выдаче выписок о регистрации жильцам многоквартирных домов, принятых к эксплуатации.

Страна перешла к новой модели экономики

За истекший год глава государства осуществил переход к новой модели экономики страны, произвел кардинальные реформы в налоговой и таможенной сферах. В стране обновились критерии в области малого и среднего бизнеса, в таможенной сфере запущена система “Зеленый коридор”, облегчены условия получения лицензий и разрешений, улучшены возможности подключения к электросетям и повышены возможности выхода к финансовым источникам, проведены реформы в области регистрации имущества и внешней торговли. Тем самым оптимизировано налоговое бремя собственников, расширена налоговая база, улучшены отношения между предпринимателями, налоговыми и таможенными органами. Наивысшей оценкой экономических реформ, проводимых под руководством президента Ильхама Алиева, стало включение Азербайджана Всемирным банком в список наиболее реформистских стран. В отчете “Doing Business 2019” Азербайджан расположился на 25-м месте среди 190 стран, заняв лидирующее положение по странам СНГ и превзойдя большинство государств большой 20-ки.

Проведены институциональные и структурные реформы

За истекший год с момента переизбрания Ильхама Алиева была утверждена “Стратегия развития государственной службы в Азербайджанской Республике на 2019−2025 годы”, созданы Госагентство “Агрокредит” при Министерстве сельского хозяйства, ОАО “Агрозаготовки и снабжение”, Госагентство по туризму и Агентство по продовольственной безопасности, приступило к деятельности Агентство по развитию малого и среднего бизнеса, созданное в конце 2017 года.

Завершена реализация крупных проектов

За последний год в Азербайджане был завершен ряд крупных проектов, реализуемых правительством страны. В Сангачале состоялась церемония открытия проекта "Южный газовый коридор", предусматривающего транспортировку азербайджанского газа в Европу, а в Эскишехире прошла церемония открытия первого сегмента проекта Трансанатолийского газопровода (TANAP), начались поставки коммерческого газа посредством TANAP с месторождения "Шахдениз-2" в Турцию. Азербайджанская Государственная Нефтяная Компания (SOCAR) запустила в Измире нефтеперерабатывающий завод STAR годовой производственной мощностью 10 млн тонн. В Баку на Нефтеперерабатывающем заводе им.Гейдара Алиева были сданы в эксплуатацию новая битумная установка и пункт заправки сжиженного газа, завершен первый этап проекта модернизации завода. В Сумгайыте были сданы в эксплуатацию заводы "SOCAR Polymer" и "SOCAR karbamid".

"Оценивая реформы, проведенные в Азербайджане в минувшем году, можно однозначно отметить, что они охватили социальную и экономическую сферы".

Об этом Report сообщил экономист Вугар Байрамов. По его словам, среди реформ, представленных в пакетной формате, наиболее привлекают внимание структурные реформы: “Проведение структурных реформ крайне важно для повышения гибкости управленческой системы в Азербайджане. Эти реформы в конечном счете позволили углубить реформы в иных областях, в частности, улучшить бизнес-среду, предоставить новые возможности предпринимателям и расширить доступ к электронным услугам, обеспечить прозрачность и вести борьбу с коррупцией. За последний год в Азербайджане были проведены глубокие структурные реформы, важные с точки зрения оптимизации управленческой системы. Были упразднены некоторые организации, созданы более оперативно функционирующие структуры в целях повышения оперативности управленческой системы”.

По словам эксперта, проведенные в минувшем году социальные реформы представляют исключительную значимость: "В начале этого года правительство Азербайджана представило обширный социальный пакет. Сюда относится повышение минимальной заработной платы и размера минимальной пенсии. Только в I квартале 2019 года социальные реформы в нашей стране охватили более 2,5 млн граждан, на что были дополнительно выделены из бюджета 2 млрд манатов. Особого одобрения заслуживает поддержка социально уязвимой прослойки, повышение минимальной пенсии и минимальной зарплаты, в также размеры социальных пособий".

Экономист Вугар Байрамов Надеемся, что в последующие месяцы этого года мы станем свидетелями новых реформ.

По мнению В.Байрамова, за последний год наиболее примечательным событием стал указ президента по проблемным кредитам: “Этот вопрос был одним из наиболее обсуждаемых после девальвации. Данная тема очень заботила граждан. В результате в конце февраля 2019 года был подписан указ о выдаче компенсаций взявшим кредиты и пострадавшим в результате девальвации. Этот указ охватит свыше 800 тысяч граждан Азербайджана. Объем средств, выделенных из госбюджета на эти цели составил, примерно, 800 млн манатов. Таким образом, решился вопрос проблемных долларовых кредитов, не сходивший с уст довольно долгое время. Указ главы государства очень важен и с точки зрения оздоровления банковского сектора. Если учесть, что на сегодняшний день объем проблемных кредитов в банках составляет 1,5 млрд долларов и это более 12% от общего кредитного портфеля, применение льгот по проблемным кредитам позволит снизить их объем и повысить ликвидность банков. В то же время Центробанк Азербайджана выделит банкам 682 млн манатов под 1% годовых. И это тоже важно в контексте повышения ликвидности банков”.

Эксперт надеется на продолжение обещанных Президентом Ильхамом Алиевым реформ в социальной и экономической сферах: "Надеюсь, что в последующие месяцы 2019 года мы станем свидетелями новых реформ. Полагаю, несмотря на представленный в I квартале обширный социальный пакет, реформы будут продолжены".