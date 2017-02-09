ГНФАР в этом году планирует продавать на аукционах в среднем 35 млн долларов

Баку. 9 февраля. REPORT.AZ/ Госнефтефонд Азербайджана (ГНФАР) намерен выставлять на валютных аукционах Центробанка Азербайджана (ЦБА) в среднем 35 млн долларов в течение 2017 года.

Аналитическая группа Report сообщает, что с учетом 6,1 млрд манатов, которые планирует ГНФАР перечислить в госбюджет в этом году, и среднегодового курса в 1,75 AZN/USD долларовое предложение ожидается в объеме 3,5 млрд. Это означает, что ежемесячно на аукционах будет выставляться около 290 млн долларов. При проведении 8 аукционов в месяц объем долларового предложения составит 35-36 млн долларов на каждом аукционе. Сейчас ГНФАР продает доллары приблизительно в таком же объеме.

Аналитическая группа прогнозирует, что официальный курс доллара откатится до уровня 1,65 AZN/USD, а затем стабилизируется в пределах 1,75 AZN/USD.