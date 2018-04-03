Глобальная торговая война поразила финансовые рынки - АНАЛИТИКА

Баку. 3 апреля. REPORT.AZ/ Начало апреля стало худшим для фондового рынка США с 1929 года. Фондовый индекс S&P500 снизился на 2,2% за день. В последний раз такой резкий спад наблюдался 89 лет назад, когда индекс обвалился на 2,5%, что стало сигналом к началу эпохи "Великой депрессии".

Снижение индекса обусловлено главным образом двумя факторами. Один из них - торговые тарифы, которые Китай применил в ответ на введенные решением президента США Дональда Трампа таможенные пошлины на импорт стали и алюминия. Так, Китай принял решение о введении торговых тарифов в отношении 120 товаров американского производства. Эти шаги стали предвестником начала торговой войны между двумя странами и спровоцировали резкий спад мирового фондового рынка.

Применение тарифов на товары общей стоимостью всего лишь 3 млрд долларов против таможенных пошлин США на товары стоимостью 60 млрд долларов, а также отсутствие каких-либо шагов в отношении сои, крупнейшим экспортером которой являются США, говорят о том, что официальный Пекин готов к переговорам с США. При этом, если стороны не достигнут договоренности, Китай может предпринять дополнительные меры, которые ускорят падение цен на рынке акций. Между тем, индексы снижаются на большинстве азиатских бирж.

Индекс S&P500 падает также на фоне негативных новостей и обесценивания акций технологических гигантов Amazon и Facebook. К примеру, недавно Д.Трамп обвинил Amazon в недоплате налогов, использовании Почтовой службы США в качестве своего посыльного и вытеснении с рынка тысячи ритейлеров. В результате, акции гиганта электронной коммерции снизились на 5%. Кроме того, скандал с передачей личных данных 50 млн пользователей Facebook компании Cambridge Analytica в ходе избирательной кампании Трампа также снизил рыночную стоимость социальной сети. На падение акций также повлияла критика в отношении социальной сети со стороны руководящих лиц компаний Apple и Tesla.

Кризис фондового рынка перекинулся и на рынок облигаций. Так, рисковый показатель имеющих высокую доходность государственных облигаций США достиг самого высокого уровня с 2016 года. Снижение цен на сырую нефть на мировом рынке обесценило долговые бумаги, привязанные к котировкам "черного золота". Не исключено, что этот процесс продолжится. Все зависит от влияния изменений денежно-кредитной политики центробанков на темпы роста мировой экономики и спроса на нефть.

Между тем напряженность на финансовых рынках повышает спрос на золото, которое является более надежным инвестиционным инструментом, в результате драгоценный металл дорожает.