Геворг Мирзаян: Признание Арменией "НКР" вызовет политический кризис в регионе - МНЕНИЕ

Баку. 18 января. REPORT.AZ/ Приход Никола Пашиняна на пост премьер-министра Армении - неприятный инцидент, который еще "аукнется" армянской государственности, сказал Report доцент департамента политологии Финансового университета, российский политолог Геворг Мирзаян.

"Назначение Никола Пашиняна на пост премьер-министра Армении, мягко говоря, неоднозначно. Во-первых, это, по сути, узурпация власти. Да, голосование прошло в парламенте, однако это было голосование под колоссальным давлением со стороны улицы. Со стороны лиц, которые предпринимали незаконные действия. Тем самым был создан очень неприятный прецедент, который еще аукнется армянской государственности", - заявил Г.Мирзаян.

По его словам, Н.Пашинян не проявил разумной сдержанности и сразу же захотел власти "здесь и сейчас", не доказав своего звания "народного премьера" на всеобщих выборах.

"И ради этого предал идеалы революции, пойдя на сговор с олигархами, которые ему эту власть и дали. А значит ожидать деолигархизации армянской экономики - за что люди и выступали, на что аналитики и надеялись - вряд ли стоит", - подчеркнул политолог.

Говоря о перспективах премьерства Н.Пашиняна, эксперт высказал мнение, что он должен совершать какие-то популярные шаги для сохранения высокого уровня поддержки вплоть до досрочных выборов.

"Именно поэтому он не пойдет на разрыв отношений с Москвой - этого ему не простят сами армяне, понимающие важность этого партнерства. Однако он может пойти на акцентирование популистских лозунгов и требований - например, об отказе Москвы от продажи оружия Азербайджану, а также на какие-то политические шаги в карабахском вопросе", - сказал Г.Мирзаян.

По его словам, подобные шаги вызовут огромную поддержку в обществе, но в то же время и политический кризис в регионе, если Армения признает так называемый "НКР".

"Поэтому сейчас крайне важно, чтобы Пашиняна на эти пару месяцев поставили под "родительский контроль". А вот уже когда и если он выиграет парламентские выборы, когда у него впереди будет полная каденция, его популизм уже будет не так опасен. Власть и не таких популистов отрезвляла и остепеняла", - резюмировал эксперт.