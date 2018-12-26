Германия разоблачила армянскую мафию - кто следующий? - КОММЕНТАРИЙ

Баку. 26 декабря. REPORT.AZ/ Этой статьей мы вовсе не имеем намерения оскорбить чьи-то национальные чувства. Мы искренни в своем желании распространить добрую весть, безграничную любовь среди людей, народов и наций. Но, увы, ложь, фальсификации, коварство чинят заслоны на пути распространения этого светлого чувства. В этом мире, полном жестокости, люди растеряли остатки человечности, сея жестокость и злость. Подчас эти низменные качества возводятся в культ, прививаются с самого детства, отравляя мозг и души целых этнических групп. Там, где существует тотальная ненависть и вражда, нет и не может быть любви. Этнической группе, которая чтит как национального героя пособника фашистов, убийцу и террориста Гарегина Нжде, испокон внушали: "Турок – твой враг. Ни дня без борьбы с турками".

Люди, вскормленные подобной жестокостью, до мозга костей пропитанные этой варварской идеологией, никогда не смогут сбросить эти кандалы и стать свободными. Любое проявление человечности вызывает протест в их одурманенных фашистской идеологией душах. Их любовь наигранна, а гуманизм – всего лишь маска. Те, кого растили в неприязни к другой нации, опасны для всего мира и человечества. Вечно ноющие, днем и ночью мечтающие лишь о том, как заграбастать чужое, положившие глаз на земли и имущество дальних и ближних соседей, не могут быть хорошими. Как и не могут летать рожденные ползать. Ради достижения своих интересов пускают они в ход ложь и подлость.

В последнее время все чаще пишут об аферах и преступлениях, в которых замешаны представители армянской национальности. С недавних пор немецкие СМИ пестрят заголовками о преступных деяниях армян в Германии. Разоблачена крупная афера армян в этой стране. 19 декабря в эфире немецкого телеканала ARD был показан документальный фильм "Мафия азартных игр: Германия и организованная преступность в футболе" об аферах в тотализаторе, а сайт спортивных новостей телеканала - Sportschau.de опубликовал статью "Армянская мафия в азартных играх шустрит в Германии", в которой разоблачаются армянские аферы. В статье приводятся факты получения армянской мафией в Германии прибыли посредством манипуляций с использованием спортивного тотализатора. В статье подчеркивается, что армянская мафия является одной из самых страшных и опасных организованных преступных группировок, действующих по всей Европе, включая Германию. Приводятся сведения о получении армянской мафией крупной прибыли в результате манипуляций игровыми ставками в футболе, гандболе, баскетболе, волейболе, теннисе.

В статье отмечается, что Михаэль Бахрс – один из ведущих участников оперативной группы "Soko Flankengott", созданной в 2008 году полицией Бохума для расследования манипуляций со ставками в немецком футболе, подтверждает факт совершения армянской преступной группировкой этих манипуляций. Oн считается одним из лучших специалистов по расследованию манипуляций ставками в спорте. Сообщается, что этот человек имеет обширную агентурную сеть в криминальной среде, занимающейся подобными аферами.

Телеканал ARD со ссылкой на анонимный источник в армянской мафии обнародовал факты, подтверждающие мощные транснациональные связи армянской мафии в различных видах спорта. В информации подчеркивается, что мошенники манипулируют ставками при содействии спортсменов – выходцев из стран бывшего Восточного блока.

Кроме того, приводятся методы, которыми члены армянской мафии в Германии пользуются для получения прибыли от ставок. В статье перечислены подробности ставок в 28 играх, состоявшихся в ходе футбольных матчей в Армении, Кубка азиатской футбольной конфедерации, профессиональных теннисных турниров, гандбольных и баскетбольных соревнований России, а также суммы прибыли, полученной в результате подобных манипуляций. Подчеркивается, что прогноз армянской мафии по поводу исхода всех 28 матчей оказался верным.

Согласно информации, предоставленной источником, синдикат состоит из нескольких уровней. В центре синдиката - "крестный отец".

По его указаниям лица, именуемые фиксерами (fixer), подкупают спортсменов, спортивных функционеров и судей для осуществления манипуляций. В информации подчеркивается, что армянская мафия посредством определенных программ в смартфонах обменивается сведениями о договорных встречах. Заранее зная результат, раннеры (runner) делают ставки на эти игры в букмекерских офисах или по интернету. Все это происходит одновременно в различных городах Германии. Букмекеры не фиксируют сведения о личности раннера, обеспечивая тем самым анонимность члена преступной сети. Чем больше число раннеров, тем больше прибыли у синдиката.

В информации отмечается, что манипуляции со ставками происходят главным образом в связи с футбольными матчами в странах Юго-Восточной Европы. В ходе онлайн-трансляций каждый букмекер приносит прибыль в размере 300-500 евро. А поскольку букмекерская сеть довольно обширна, то и размер прибыли соответствующий. Порой букмекеры, заподозрив манипуляции, снижают ставки, а порой и вовсе изымают из своей системы. В этом случае раннеры сразу же обращаются к другим букмекерам.

В июне этого года в ходе спецоперации в Брюсселе был проведен обыск в 21 квартире. В итоге был установлен факт получения рядом бельгийских теннисистов взяток за проигрыш встреч. За манипуляции ставками были арестованы 13 человек, шести армянам предъявлены обвинения.

Согласно анонимному источнику телеканала ARD, армянская мафия в Германии обменивалась сведениями о ставках с армянской мафией в Бельгии. С целью замести следы после проведенной в Бельгии спецоперации, преступные группировки двух стран на время прервали связь, однако спустя несколько месяцев деятельность сети была восстановлена.

Стоит отметить, что в череде преступных деяний армянской мафии в Германии упоминается и имя посла Армении Ашота Смбатяна. В ходе расследования было установлено, что высокопоставленные чиновники МИД Армении покровительствуют армянской мафии в Германии, возглавляемой "ворами в законе". Похожие спецоперации были проведены в Германии, США, Франции, Болгарии, Словакии и Нидерландах. В начале декабря полиция Израиля задержала 40 врачей и фармацевтов, подозреваемых в получении лицензии Минздрава страны по фальшивым дипломам, выданным 3 университетами Армении. В ходе обсуждений в парламенте Израиля проблем в системе образования была подчеркнута опасность, которую представляют так называемые врачи, получившие фальшивые дипломы в Армении. А система здравоохранения, как известно, является одним из столпов нацбезопасности страны. В Израиле лицензии, выданные по фальшивым дипломам, полученным в Армении, называют не иначе как "Лицензией на смерть".

В июне этого года полиция Испании провела широкомасштабную операцию против действующей в стране "армянской мафии", в ходе которой были задержаны 142 армянских преступника, в числе которых 6 "воров в законе". Как выяснилось, армянская преступная группировка была замешана в незаконном обороте наркотиков, продаже оружия, контрабанде, отмывании денег, коррупции при торговле оружием и иных преступных деяниях в Европе. Локальные операции по задержанию преступников были проведены в Барселоне, Мадриде, Валенсии, Аликанте, Альбасете и других городах. Выяснилось, что члены преступного синдиката – выходцы из Армении, замешанные в подозрительных связях в США, Франции, Бельгии, Италии и Литве. В августе этого года правоохранительные органы России уличили в мошенничестве кинопродюсера Степана Мартиросяна. Был установлен факт присвоения им суммы в размере 50 млн долларов.

Хотелось бы упомянуть еще об одной афере армян в системе здравоохранения. В январе 2016 года житель Лос-Анджелеса Овик Симитян был приговорен к 78 месяцам тюремного заключения с условием возвращения 1,7 млн долларов. О.Симитян и его партнер – 49-летняя Анаит Шатворян под прикрытием страховой компании "Medicare" присвоили деньги путем мошенничества. Согласно распространенной информации, клиники "Columbia Medical GroupInc.", "Life Care Medical Clinic" и "Safe Health Medical Clinic", фактически, принадлежали Анаит. Хотя клинику она оформила на имя лицензированного врача, однако управляла компанией сама. Они подделали страховые полисы на имя более 15 пациентов. Согласно сведениям прокуратуры, О.Симитян и А.Шатворян перевели на счета вышеназванных клиник 4 млн 526 тыс. 791 долларов, из которых присвоили 1 млн 668 тыс. 559 долларов. А.Шатворян была приговорена к 4 годам и 3 месяцам лишения свободы.

Таким образом, преступные армянские группировки направляют крупные финансовые средства на подкуп европейских политиков, чиновников Парламента Европы, Парламентской Ассамблеи Совета Европы, на организацию незаконных визитов на оккупированные земли Азербайджана, очернение Азербайджана в европейской прессе. По сути, армянская мафия является армянским лобби.

"Крестным отцом" армянской мафии в Брюсселе является занимающийся бриллиантовым бизнесом Каспар Карампетян. "Крестным отцом" же армянской мафии в Швейцарии является производитель всемирно известного бренда часов Frank Müller Вардан Сермакес, разграбивший азербайджанские природные богатства на оккупированных землях. Получается, что на протяжении долгих лет правоохранительные органы одной из ведущих европейских стран – Германии закрывали глаза на преступления, совершаемые армянской мафией. Однако лучше поздно, чем никогда. Ныне все тайное становится явным. Хочется надеяться, что полиция Бельгии, где находятся штаб-квартиры НАТО и ЕС, а также Швейцарии, в которой сосредоточены крупнейшие мировые банки, примутся расследовать преступные деяния вышеназванных лиц.

Независимо от того, кем совершаются преступления, представителями какой нации или какой религии, все эти преступные деяния представляют угрозу государственной безопасности. Средства, полученные незаконным путем, создают проблемы странам, принижают их авторитет на мировой арене. В Европе скоро почувствуют на себе печальные последствия действий армянской мафии. А пока этими преступными группировками манипулируют против других стран, включая Азербайджан. Однажды армянской мафии, пригретой в лоне Европы, все вернется. История знает много таких примеров. Выходит, они сами хотят ощутить соленый вкус океана.