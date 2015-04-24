​"Геноцид армян", или "И комар лошадь свалит, коли волк пособит" - КОММЕНТАРИЙ

Баку. 24 апреля. REPORT.AZ/ Европейцы не только обвиняют тюрков в том, что они подходят к событиям эмоционально, не руководствуясь холодным рассудком, но и рекомендуют проявлять терпение. Однако превращение Запада и России в заложников армянского вымысла делают неуместными их советы тюркам.

Подход к событиям вековой давности с позиции нынешних политико-правовых реалий является показателем отсутствия у них логики.

Сегодня в связи с событиями, которые произошли в 1915 году на территории Османской империи во время переселения, в Армении под именем "геноцида" проводится мероприятие. На мероприятии принимают участие президент Франции Франсуа Олланд, глава России Владимир Путин, представители ряда западных стран, а также министр финансов США.

События столетней давности повторяются сегодня в несколько другой форме. В годы Первой мировой войны Россия и Франция, желая расколоть Османскую империю, напали на нее с оружием. А сейчас оказывают давление на Турцию, поддерживая пропаганду, основанную на вымышленных претензиях армян.

Однако в нынешних условиях те, кто поддерживает и защищает "геноцид армян", раздувают вражду между Арменией и Турцией, Арменией и Азербайджаном. Таким образом, они мешают урегулированию конфликта между Турцией и Азербайджаном и Арменией. Они подобным поведением мешают установлению мира, стабильности, демократии и экономическому развитию в регионе. Посредством Армении они пытаются реализовать свои замыслы, поставить в зависимость от себя страны региона, включая Турцию.

Возникает вопрос: почему те, кто защищает претензии армян, не поддерживает предложение Турции об открытии архивов? Антитюркская, антимусульманская позиция, которую они выражают даже спустя сто лет, свидетельствует, что их злоба столетней давности еще не остыла, и идея уничтожения тюркского государства все еще стоит на повестке дня.

История доказала, что те, кто разыгрывает сейчас армянскую карту, чтобы помешать развитию тюрков, умеют объединиться против тюрков в любом вопросе. И сегодня эти страны выражают нетерпимость к развитию тюрков, оказывают выборочное давление.

Подобным поведением они демонстрируют несправедливое отношение к тюркам. Их целью является задеть чувства тюрков с тем, чтобы затем представить их "дикарями". Чтобы скрыть свою слабость и несправедливую позицию, армяне и их сторонники в своих исторических книгах сотни лет представляют тюрков "дикарями", "кровопийцами". Другими словами, в перспективе планируют начать новую игру в отношении тюркских стран и создать в мире представление о тюркской угрозе. Мероприятие, организованное в Ереване, также доказывает это.

В отношении политико-дипломатической стороны мероприятия можно выдвинуть следующие предположения:

- Визит президентов Франции и России в Ереван свидетельствует, что Москва и Париж - главные спонсоры кампании по "геноциду армян". Они оказывают давление на Турцию и Азербайджан, спрятавшись за Арменией. Визит Олланда и Путина в Ереван дает основание предположить, что в перспективе Армения будет "передана" Франции.

- Президент США Барак Обама, отправив министра финансов в Ереван, на самом деле хочет показать, что Армения устраивает подобную шумиху с другой целью. Этим Вашингтон намекает, что основной заботой Армении являются деньги.

- Будучи игрушкой в руках мировых сил, Армения участвует в кампании против тюрков, за что ежегодно получает от них достаточную материальную помощь.

- На мероприятии по случаю 100-летия победы при Чанаккале США будут представлены на уровне посла. Это можно считать показателем того, что отношение Вашингтона к Анкаре не изменилось.

- Участие представителя британской королевской семьи - принца на мероприятии в Турции дает основание полагать, что Лондон считает победу при Чанаккале историческим событием и т.д.

Здесь стоит коснуться запланированного на 25 апреля визита президента Франции Франсуа Олланда в Азербайджан. Визит нынешнего хозяина Елисейского дворца в Баку может считаться проявлением вежливости, потому что Париж давно доказал, что в качестве посредника в вопросе урегулирования нагорно-карабахского конфликта он находится на стороне Армении.

Интересно, что в то время как на Турцию оказывается необоснованное давление из-за событий столетней давности, не предпринимается никаких шагов для того, чтобы вывести войска оккупантов с азербайджанских земель.

Таким образом, поведение России и Франции дает основание предположить, что и в этом году не стоит ожидать никаких шагов в направлении урегулирования нагорно-карабахского конфликта и освобождения азербайджанских земель.

Таким образом, и комар лошадь свалит, коли волк пособит...