Фуад Гусейналиев: Отношения Азербайджана и США при Трампе будут постепенно налаживаться

Всем доброго дня, в эфире хроника западного Азербайджана. Мой собеседник, директор информационного агентства Report, известный журналист Фуат Бусейн Али. Добро пожаловать.

Азербайджан имеет большое значение для США, в том числе и для обеспечения энергобезопасности Европы. Азербайджано-американские отношения при президенте Дональде Трампе будут постепенно налаживаться.

Об этом директор информационного агентства Report Фуад Гусейналиев заявил в выпуске проекта "Хроника Западного Азербайджана".

Он прокомментировал основные тезисы Трампа, а также его позицию и дальнейшие планы по ситуации на Южном Кавказе.

"Я думаю, что, в принципе, Трамп заинтересован в ситуации на Южном Кавказе. Мы уже видели, как господин президент Ильхам Алиев уже после его избрания проводил переговоры с ним, даже до инаугурации. То есть я думаю, что отношения Азербайджана и США будут потихоньку налаживаться", - отметил директор агентства.

Говоря о кризисе в отношениях Азербайджана и США, назревшем при экс-президента Джо Байдене, Ф. Гусейналиев подчеркнул предвзятость его администрации к армяно-азербайджанскому конфликту.

"Когда мы видим, что посредник явно поддерживает одну из сторон, не объективно причем поддерживает, то в этом посреднике мы не нуждаемся. Кроме того, как вы знаете, в апреле 2024 года было заключено соглашение между Арменией, ЕС и США о дальнейшем вооружении Армении и так далее. То есть американцы и в этом процессе участвовали.

СМИ тоже сообщали о том, что американское оружие поступает сейчас в Армению. То есть все эти факторы, которые продвигала администрация Байдена, фактически свела на нет их позиции в Азербайджане. Трамп в этом отношении значительно более прагматичен. Он основывается, в первую очередь, на интересах США", - подчеркнул он.

По словам директора агентства, Азербайджан планирует стать одним из самых значимых игроков на рынке альтернативной энергии, что также имеет большое значение как для США, так и для Европы.

"Сейчас мы продвигаем активно зеленую энергетику в своей стране. Мало того, что продвигаем, еще и собираемся экспортировать нашу зеленую энергию в Европу, создавая предпосылки для улучшения вопроса энергообеспечения этого региона.

То есть Трамп, я думаю, что со всеми этими вопросами со временем очень подробно ознакомится и кардинально поменяет политику США в регионе. Он будет уже подходить к взаимоотношениям со странами региона в рамках своего прагматизма и в рамках взаимовыгодного сотрудничества, которое будет интересно как США, так и Азербайджану", - подытожил Ф.Гусейналиев.