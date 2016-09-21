ФРС сегодня может преподнести сюрприз - АНАЛИТИКА

Баку. 21 сентября. REPORT.AZ/ Вслед за Центральным банком Японии (BOJ) сюрприз рынкам может преподнести и Федеральная резервная служба (ФРС) США.

Аналитическая группа Report считает, что вопреки прогнозам, ФРС имеет все основания повысить учетную ставку. Пока 10-летние облигации США остаются на своих локальных максимумах, чувствительные к изменениям учетной ставки двухлетние казначейские ноты показывают тенденцию к росту. Это дает основание предполагать, что сюрприз состоится и ФРС повысит учетную ставку. Наиболее вероятным кажется повышение ставки на 0,25% с учетом показателя безработицы в США ниже 5%, постепенного достижения инфляцией целевого уровня в 2%, ускорения темпов экономического роста в 3-м квартале.

Аналитическая группа Report считает, что в случае роста процентной ставки позиции доллара на глобальном валютном рынке укрепятся и курс пары доллар/евро достигнет 1,08 USD/EUR. Прогнозируется, что курс USD/GBP достигнет значения 1,25, а пары JPY/USD – 105. Рост ключевой ставки может привести к падению цены на золото до 1250 долларов/унция. На стоимость нефти в краткосрочном периоде рост ставки не повлияет в связи с ожиданиями заморозки нефтедобычи на саммите в Алжире.

По мнению аналитиков Report, повышение учетной ставки не сильно скажется на позициях азербайджанского маната. На данный момент курс маната в основном зависит от объема валютного предложения на аукционах. В связи с этим рост ставки может спровоцировать увеличение спроса на валюту на завтрашнем аукционе. Сокращение объема манатной массы в последнее время ограничивает спрос на доллары.