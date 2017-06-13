ФРС приступает к стерилизации долларовой массы

Баку. 13 июня. REPORT.AZ/ По итогам начавшегося сегодня двухдневного заседания Федеральной резервной системы США (ФРС) ожидаются заявления о сокращении баланса.

Как сообщает Report, ФРС намерен стерилизовать дополнительную ликвидность путем продажи портфеля облигаций для того, чтобы избежать роста экономики США, превышающего прогноз.

Следует отметить, что портфель облигаций ФРС был создан в период финансового кризиса 2008-2009 годов для обеспечения поддержки ликвидности на финансовых рынках страны. Спасший ситуацию в тот период этим способом ФРС сейчас также намерен опустошить свой баланс в целях предотвращения быстрого роста экономики и инфляции.

Report со ссылкой на Bloomberg сообщает, что баланс ФРС на данный момент равен 4,5 трлн долларов. Из них 2,5 трлн долларов приходится на государственные облигации, 1,8 трлн долларов - ипотечные ценные бумаги.

Завтра ожидаются заявления о том, когда ФРС намерен начать сокращать баланс. По мнению аналитической группы Report, сокращение баланса означает сужение долларовой массы и рост процентных ставок. Это решение негативно скажется на глобальных финансовых рынках.