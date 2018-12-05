Французский эксперт: "Желтые жилеты" вновь активизируются

Париж. 5 декабря. REPORT.AZ/ "Французское движение "Желтые жилеты" отличается особенностями, присущими как современным, так и устаревшим акциям протеста. На протяжении пяти веков во Франции происходили мятежи, поводом для которых были подобного рода требования. С XIV века крестьяне протестовали против налогового бремени, повышения цен на зерно. Последователи инициаторов тех самых мятежей – представители бедных и средних слоев населения ныне выступают против властей. Этому движению в то же время присущи особенности современных форм протеста. Эти протесты зарождаются в социальных сетях. И хоть их организаторы не консолидированы, вовлечение широких масс происходит посредством интернета и каналов круглосуточного вещания. Таким образом, особую форму этим акциям протеста придает сочетание современности и старины, традиционности и новшества".

Об этом западноевропейскому бюро Report заявил профессор политических наук и коммуникаций Парижского университета Фредерик Треффель.

По его словам, в ответ на акции протеста правительство отсрочило на полгода повышение налога на горючее, которое предполагалось ввести с 1 января следующего года.

"Нынешние трудности состоят в том, что движение "Желтые жилеты" приняло более обширные масштабы. Происходящее в Париже повергло в тяжелое положение всю страну. Крупные мятежи такого рода бывают "бездумными", а потому чрезвычайно трудно адекватно реагировать на создавшееся положение", - отметил профессор.

По мнению эксперта, мероприятия, предложенные вчера правительством, не утихомирили протесты "Желтых жилетов", и их последние призывы все еще в силе: "Хотя они были не так сильны в конце последней недели, но на предстоящей неделе "Желтые жилеты" вновь активизируются".