Французские погромы в Алжире и покровительство армянам

Азербайджан с момента обретения независимости находится в доброжелательных отношениях с арабскими государствами. Стороны сотрудничают в рамках Организации исламского сотрудничества (ОИС). В этой организации неоднократно принимались резолюции в связи с без

Азербайджан с момента обретения независимости находится в доброжелательных отношениях с арабскими государствами. Стороны сотрудничают в рамках Организации исламского сотрудничества (ОИС). В этой организации неоднократно принимались резолюции в связи с безоговорочным выводом Арменией вооруженных сил с территорий Азербайджана. Арабские страны-члены ОИС также голосовали за признание Армении страной оккупантом и агрессором. Ряд арабских государств признали Ходжалинский геноцид в рамках ОИС.

Азербайджан имеет обширные связи с членами Лиги арабских государств (ЛАГ). Взаимоотношения с Египтом, Ираком, Сирией, Ливией, Тунисом, Саудовской Аравией, Иорданией, Алжиром и другими арабскими странами носят традиционный характер. Например, Иордания - одно из государств, признавших Ходжалинский геноцид, а Саудовская Аравия долгое время не сотрудничала с Арменией из-за оккупации ею азербайджанских земель.

В историях Алжира и Азербайджана имеется много схожестей. Обе страны противостояли вторжению. Алжир более ста лет боролся с французским колониализмом. Франция, считавшаяся в то время одним из центров демократии в мире, совершила международное преступление - геноцид.

И у Азербайджана было много жертв на пути к национальной свободе и независимому государству. Главным препятствием на этом пути была Армения. При поддержке покровителей, в том числе Франции, армяне 30 лет удерживали азербайджанские земли под оккупацией. В ходе 44-дневной войны Франция оказывала всяческую помощь официальному Еревану, чтобы та продолжала оккупацию. Они помогали в отправке террористических формирований из Франции в Сирию и Ирак, а оттуда - в Армению. Президент Эмманюэль Макрон своими необоснованными и лживыми заявлениями пытался сформировать негативное представление об Азербайджане.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая 1 ноября на 31-м саммите Лиги арабских государств в Алжире, затронул эти вопросы. Подчеркнув, что в рамках визита в Алжир он посетил памятник Мученикам и Национальный музей борцов за независимость, глава государства сказал: “Мир никогда не должен забыть насилие, массовую жестокость, совершенные Францией против алжирского народа. На протяжении более ста лет Франция вела ужасную войну против алжирского народа. Эта война привела к гибели полутора миллионов алжирцев”.

Президент подчеркнул важность приложения всех усилий для предотвращения таких трагедий в будущем.

Глава государства на всех международных мероприятиях рассказывает об оккупации Арменией азербайджанских территорий, освобождении этих территорий в результате 44-дневной войны, зверствах, совершенных армянами за 30 лет оккупации. В связи с этим на 31-м саммите Лиги арабских государств президент сказал: “Азербайджан в течение 30 лет страдал от оккупации. Два года назад Азербайджан положил конец этому конфликту. Мы освободили наши территории от оккупации, вернулись на наши земли”. Глава государства также довел до сведения участников саммита, что после заявления о прекращении огня от 10 ноября 2020 года из-за разрыва мин погибли либо получили серьезные ранения более 260 азербайджанцев. Он отметил продолжающиеся преступления армяно-французского тандема. Президент подчеркнул, что и Алжир в свое время столкнулся с подобной проблемой: “Сегодня во время посещения Музея борцов за независимость мне сообщили, что во время французской оккупации французы заложили более 5 миллионов мин. Это в точности напомнило мне ситуацию, с которой столкнулись и мы, - закладку Арменией в период оккупации более одного миллиона мин, от чего мы сегодня страдаем”. Глава государства тем самым указал на то, что Армения идет по стопам Франции.

Франция является одним из авторов геноцида, совершенного на азербайджанских землях в предыдущем столетии. Наряду с армянами, французские военные принимали участие в геноциде против азербайджанских тюрок в марте-апреле 1918 года на территории Южного Азербайджана - в Салмасе, Хое, Сулдузе, Урмии, Мугани и других городах. Другими словами, преступления Армении и Франции против Азербайджана имеют более чем столетнюю историю. За преступления, совершенные в Алжире, Франция вошла в мировую историю, как одна из самых жестоких стран.

После освобождения земель от оккупации Азербайджан начал восстановительные работы. Президент коснулся этого вопроса, говоря о восстановлении городов и сел: “Мы приступили к реализации программы под названием "Великое возвращение". Мы делаем это за счет своих ресурсов. К сожалению, международные донорские организации не помогают нам в этом деле”.

Алжирцы также подвергались языковому и культурному геноциду со стороны французов. Переименовывались топонимы, разрушались памятники культуры, запрещался Ислам. Армения - государство, основанное на азербайджанских землях при поддержке Франции. Азербайджанцы также были насильно изгнаны со своих земель. Географические названия были изменены, а исторические памятники либо были разрушены, либо арменизированы.

Зверства, совершенные Францией в Алжире, Арменией в Азербайджане, будто повторяли друг друга. Однако совместная борьба против этих вражеских сил и их приспешников также оказывается эффективной. Мир также извлекает выгоду из результатов этой борьбы. Алжир и Азербайджан доказали это освобождением своих земель от оккупации...