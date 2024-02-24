Агровыставка в Париже открылась на фоне протестов фермеров и не сулит ничего хорошего

Гневные протесты фермеров, начавшиеся в октябре прошлого года в департаменте Тарн французского региона Окситания, позже распространившиеся практически на всю страны и достигшие пика в январе, еще не полностью утихли, несмотря на многочисленные уступки со

Гневные протесты фермеров, начавшиеся в октябре прошлого года в департаменте Тарн французского региона Окситания, позже распространившиеся практически на всю страны и достигшие пика в январе, еще не полностью утихли, несмотря на многочисленные уступки со стороны правительства.

Это недовольство многообразно и включает в себя налоги, французские и европейские стандарты, соглашения о свободной торговле, доходы фермеров и задержки в выплате субсидий.

Акции с привлечением сельхозтехники ожидаются в Иль-де-Франс и ряде других регионов. Вечером, в преддверии посещения Эмманюэля Макрона открывающегося сегодня в Париже Сельскохозяйственного салона перед ним расположился "приветственный" комитет фермеров, в то время как тракторы прошли маршем по западной части Парижа.

Арно Руссо, глава профсоюза фермеров FNSEA, предупредил в пятницу вечером, что визит президента "не будет таким, как обычно". Другими словами, это не будет прогулкой по парку, без свиста и демонстраций неповиновения.

Обращаясь в пятницу вечером к членам FNSEA и союзников "Молодых агрономов" (JA) у ворот выставки, он предупредил Макрона, что "прежде чем обходить выставку и фотографироваться, фермеры должны услышать, чего они ждали и требовали в течение нескольких недель",

Манифестанты выкрикивали имя президента. Фермер Ромен Гарнье под плакатом "Ману Чао!" объяснил: "Если дело не сдвинется с мертвой точки, он должен уйти".

"Честно говоря, - заявил один из руководителей FNSEA, - мы не можем ничего контролировать. Они просто кипят".

Арно Руссо и его коллега Вероник Ле Флок, президент Coordination rurale, второго по величине профсоюза фермеров Франции, все же согласились встретиться с президентом - "если он сможет войти", добавила мадам Ле Флок.

По сообщениям французской прессы, в частности газет La Liberation и Le Monde, Эмманюэль Макрон должен открыть шоу в 8 утра. Глава государства, который должен пройтись по выставке ранним утром, был вынужден отменить в пятницу вечером запланированные на субботу переговоры с представителями сельскохозяйственного сектора из-за предполагаемого участия, в том числе, и представителей экологической организации Les Soulèvements de la Terre.

Информация об участии последних, в частности, взбудоражила аграриев. В редком случае ошибки публичной коммуникации администрация Макрона сначала пригласила Les Soulèvements de la Terre, чтобы затем отозвать предложение в качестве уступки фермерам, которые выступили против ее присутствия на встрече.

Эта организация, решение о роспуске которой было принято в прошлом году правительством из-за насильственного характера ее протестов, не только избежала этого благодаря Государственному совету страны, но и удивительным образом получила приглашение от французской администрации на мероприятие.

Фермеры моментально быстро. Президент FNSEA "отказался" принимать участие в главных дебатах с президентом Макроном на Сельскохозяйственном салоне в субботу в присутствии Soulèvements de la Terre, осудив "неприемлемую провокацию". "В этих условиях я отказываюсь принимать участие в том, что будет лишь маскарадом", - заявил Арно Руссо в X в четверг вечером.

Час спустя Елисейский дворец объявил, что, "для обеспечения спокойствия переговоров", отзывает приглашение организации, которую Жеральд Дарманен однажды назвал "эко-террористической".

В пятницу утром министр сельского хозяйства Марк Фесно также открестился от приглашения Эммануюля Макрона, посчитав его "неуместным в данном контексте". Les Soulèvements de la Terre - это "организация, моделью выражения которой является скорее коктейль Молотова", - сказал он в эфире TF1. Поэтому мы не будем разговаривать с этими людьми".

"Кто может представить, что условия для диалога будут соблюдены в таких условиях? Никто серьезный не может себе этого представить", - заключил Арно Руссо.

Елисейский дворец выпустил "разъяснение" по поводу этого приглашения. В публикации в социальной сети X офис Макрона указал, что "были установлены контакты с теми, кто в прошлом срывали шоу, чтобы предложить им возможность конструктивного выражения в рамках этого диалога". Утверждалось, что "Soulèvements de la Terre" "не были приглашены и с ними не связывались: "Это была ошибка, допущенная во время интервью для прессы перед мероприятием".

В итоге такая ошибка администрации французского президента стала серьезным просчетом. Эмманюэль Макрон, похоже, пытается объединить все стороны, представляя несуществующий союз.

С одной стороны, он пытается удержать группы защитников окружающей среды, которые придерживаются левого крыла французской политики, с другой - сохранить хорошие связи с фермерами, которые придерживаются правого крыла. В результате открыт ящик Пандоры, где все стороны держатся особняком. И президенту Макрону, похоже, приходится учиться этому на своем опыте.

Джамал Мустафаев