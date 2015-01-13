​Политолог: "Исламистский терроризм" осуждается, а армянский - нет - КОММЕНТАРИЙ

Баку. 13 января. REPORT.AZ/ Причина "понимания" Францией армянского терроризма заключается в ложном восприятии чувства христианской солидарности, считает политолог Расим Агаев.

"Французские власти всегда "с пониманием" относились к нуждам террористов", - заявил Report Р.Агаев, комментируя отношение французских властей к армянским террористам на фоне последних событий во Франции.

Он напомнил об аресте во Франции в 1981 году члена террористического армянского движения АСАЛА Монте Мелконяна за нападение на турецкое посольство и дальнейшем его досрочном освобождении. "Его сделали национальным героем в Армении. А Франция даже не пожурила Армению за это, а ведь он сидел и он совершил уголовное преступление, признанное французским судом, ну и что, что его досрочно освободили", - сказал политолог.

По его мнению, причина такой поддержки кроется в ложном понимании чувства христианской солидарности.

Наряду с этим эксперт подчеркнул, что такая поддержка вполне вписывается в официальную политику Франции и Запада в целом, которые сначала видели в Армении оружие, при помощи которого можно раскачать ситуацию в Советском союзе. "Сейчас они видят в Армении надежного союзника на Южном Кавказе, с помощью которого можно влиять потенциально на Турцию и Азербайджан, Грузию, придерживающихся несколько иного подхода ко многим мировым вопросам и нуждающихся в управлении и контроле", - пояснил Р.Агаев.

"Выражая соболезнование и скорбь вместе с остальным миром по поводу произошедшего в Париже, когда погибли журналисты журнала, нельзя не признать, что в случившемся теракте повинна официальная политика во Франции", - подчеркнул Р.Агаев.

По его мнению, корни терроризма, который Франция сегодня не может обуздать, кроются в применении двойных стандартов в отношении терроризма вообще со стороны официального Парижа. ""Исламистский терроризм" осуждается, а армянский - нет. Интересный подход, так как, по сути, террористы и преступники не имеют национальности", - сказал эксперт.

Он напомнил о политике Франции в отношении Ливии и о том, что сегодня французская армия практически оккупировала Мали.

"Все это вызывает возмущение в арабском мире в широком плане. Осуждая любой акт террора и особенно этот грязный беспримерный акт насилия, который ввел в шоковое состояние Францию, должен признать, что Франция и США погрязли в распространении терроризма в своей глобальной политике.

Надо было понимать, что когда вы даете в руки какой-либо группе людей оружие в надежде, что она будет стрелять в одну сторону, завтра, когда она отстреляется, то будет стрелять в другую сторону, что собственно говоря и произошло", - подытожил Расим Агаев.