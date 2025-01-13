Франция продолжает демонстрировать свою внешнеполитическую недееспособность

Не успел 2025 год начаться, как французский лидер Эмманюэль Макрон вновь теряет показатели популярности и достигает критической оценки 21%. Несмотря на то, что президент Франции получал и более низкую оценку в 20%, происходило это в период массового проте

Год только начался, а французский лидер Эмманюэль Макрон уже теряет остатки своей популярности, упав до критической отметки в 21%. Его оценка со стороны французов уже была и когда-то и на отметке в 20%, но это происходило в период массового протестного движения “Желтых жилетов”. Хотя на французских улицах нет беспорядков, дороги не перекрыты, рейтинг Макрона достиг почти антирекорда. Остается только догадываться, что будет в случае очередной волны протестных движений, которые не являются редкостью для свободолюбивого населения Франции.

И когда, казалось бы, французская внутренняя политика достигла дна, вдруг снизу постучала внешняя.

Не секрет, что в последние годы отношения Франции с ее бывшими колониями, в том числе Алжиром, переживают, мягко говоря, не лучшие времена. Скандал в истории с блогером Нааманом Буалем, известным под прозвищем "Дуалемн", добавил напряженности в ситуацию.

Блогер был арестован за "призывы к совершению насильственных действий на территории Франции". Иммиграционные власти решили депортировать его в Алжир, но родина отказалась его принимать, заявив, что Буалему запрещен въезд в страну. И он был возвращен во Францию.

Франция отреагировала истерикой и откровенным угрозами в адрес своей бывшей колонии. Так, министр внутренних дел республики увидел в действиях Алжира стремление "унизить Францию" и заявил, что это "акт агрессии". Он также сказал, что Франция должна будет "принять ответные меры", если Алжир продолжит вести подобную политику.

Заявления невольно наводят на мысль, что французское государство откровенно препятствует проведению суверенной политики со стороны Алжира, поскольку неясно, как можно воспринять в качестве "акта агрессии" соблюдение законодательства независимого государства.

Создается впечатление, что Париж воспринимает любое проявление независимой политики бывших колоний как агрессию. Подобная внешняя политика Франции весьма показательна. Тем более, что по признанию самого блогера, он находился под действием препаратов от наркотической зависимости.

Подобная реакция уже была, когда франкоязычные страны Африки решили разорвать военное сотрудничество с Парижем, Макрон также выступал с нападками на них, требуя "благодарности" французской армии за помощь в борьбе с террором.

Но истеричная реакция Парижа на любые попытки бывших колоний вести самостоятельную политику не мешает африканским странам, до сегодняшнего дня страдавших от французского колониального гнета, двигаться к своей фактической независимости.

Как пример, Франции пришлось вывести свои войска из очередной страны континента, на этот раз из Чада, с которым она также умудрилась испортить отношения.

Африканские страны массово отказываются от базирования французских войск на своей территории. Французские военные неоднократно обвинялись в применении чрезмерной силы, что приводило к жертвам среди гражданского населения в различных африканских странах. Их также обвиняли в пытках, изнасилованиях и произвольных задержаниях. Несмотря на некоторые признания и извинения со стороны французского правительства, многие из этих случаев остались без должного расследования или наказания виновных.

Париж, в очередной раз "не видя бревна в своем глазу", удивляется и возмущается отдалением бывших колоний, и их нежеланием вести с ней дела. Нервная реакция Макрона и его министров демонстрирует, что, вероятнее всего, они осознают провальность своей внешней политики, и в попытках остановить тотальный демарш своих бывших союзников ведут себя еще более агрессивно. Но это еще больше отдаляет их от Франции.

Трудно было вообразить, чтобы какая-либо из великих держав устраивала дипломатический скандал с бывшей колонией из-за блогера, принимающего психоактивные препараты, однако такова современная реальность французской политики.