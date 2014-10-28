Франция начала пересматривать свои приоритеты на Южном Кавказе - АНАЛИТИКА

Баку. 28 октября. REPORT.AZ/ Очередную встречу президентов Азербайджана и Армении в Париже можно расценивать как позитивную с точки зрения сохранения контактов между конфликтующими сторонами и поддержания процесса мирного урегулирования нагорно-карабахского конфликта. Организовавшая встречу Франция в свою очередь продемонстрировала желание более активно участвовать в его разрешении.

Итогом встреч в Париже стало заявление о желании сторон конфликта продолжать диалог, приверженность его мирному урегулированию.

Как сообщила пресс-служба президента Франции, Франсуа Олланд назвал статус-кво неприемлемым и предложил начать разработку всеобъемлющего мирного соглашения. Президенты Азербайджана и Армении в свою очередь договорились о продолжении диалога по урегулированию конфликта, а также решили обмениваться данными о пропавших без вести в результате конфликта под эгидой МККК.

Как заявил Report политолог Фикрет Садыхов, несмотря на то, что, судя по всему, встречи не принесли какого-либо конкретного результата, сам факт встречи является позитивным фактором.

По мнению Ф. Садыхова, "официальный Баку демонстрирует мировому сообществу, что несмотря на оккупированные территории, продолжающийся конфликт и беспрецедентное индифферентное отношение к нему со стороны ведущих государств, Азербайджан готов к встречам, демонстрирует желание урегулировать этот конфликт в формате мирных переговоров и от этого никогда не отказывался".

Политолог отметил, что даже если на встрече в Париже и были достигнуты какие-то договоренности, главный вопрос - начало освобождения оккупированных азербайджанских территорий, не нашел своего решения. "Франция - это не та страна с помощью которой принимаются окончательные решения в этом вопросе. Кроме того мы знаем о сильном армянском влиянии и лоббистской деятельности армян во Франции, французском обществе и политической элите. В этом аспекте, мне представляется, при наличии всех позитивных факторов, нерешенность основных вопросов сохраняется", - заявил Ф. Садыхов.

По мнению политолога, одной из причин, по которой Франция инициировала подобный саммит по нагорно-карабахскому урегулированию стало желание не отставать от других стран-сопредседателей и после встречи президентов Азербайджана, Армении с президентом России Владимиром Путиным и Госсекретарем США Джоном Керри также проявить инициативу.

Политолог Ровшан Ибрагимов также считает, что в основе инициативы Ф. Олланда лежит желание Франции показать свою активность как страны-сопредседателя Минской группы ОБСЕ.

При этом, по его словам, Франция в последние годы проявляет все больше заинтересованности в укреплении отношений с Азербайджаном. "Франция желает более активно участвовать в разрешении конфликта. Если рассматривать интенсивность контактов со странами Южного Кавказа, то Франция имеет традиционно крепкие отношения с Арменией, учитывая сильное армянское лобби в этой стране. Однако в последние годы отмечается активное развитие экономических отношений между Францией и Азербайджаном. То есть Франция начала пересматривать свои приоритеты по отношению к региону, если ранее они строились исходя из сугубо лоббистских интересов армянской диаспоры Франции, то теперь у Франции появились национальные интересы, которые больше связаны с Азербайджаном. Поэтому именно в ракурсе данных отношений, и чтобы не отставать от других стран-сопредседателей - России и США, и создать некий паритет между сопредседателями и была инициирована эта встреча", - заявил Р. Ибрагимов агентству Report.

По мнению политолога, значимость парижской встречи заключается именно в поддержании контактов между главами государств сторон конфликта после его эскалации летом этого года и в формировании новой платформы для дальнейших встреч в данном формате.

Таким образом, встреча президентов Азербайджана и Армении в Париже, как и ожидалось, не принесла ощутимый прогресс в мирное урегулирование конфликта, однако позволила сторонам вновь заявить о намерении продолжать диалог.