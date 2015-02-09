Политолог: Обама, Меркель и Олланд играют в "доброго и злого полицейского" - КОММЕНТАРИЙ

Баку. 9 февраля. REPORT.AZ/ Лидеры "нормандской четверки" договорились провести встречу по урегулированию украинского конфликта в Минске 11 февраля. На прошлой неделе президент Франции Франсуа Олланд и канцлер Германии Ангела Меркель совершили блиц-визиты в Киев и Москву, чтобы продолжить переговоры по данному вопросу. Эксперты поделились своим мнением с Report о перспективах посредничества Франции и Германии между Россией и Украиной в вопросе разрешения конфликта на юго-востоке Украины.

Российский политолог Константин Калачев выразил уверенность, что войны не хочет никто, но и капитулировать в данной ситуации никто не может себе позволить.

"Поэтому Обама с одной стороны, Меркель и Олланд с другой играют в "доброго и злого полицейского", - заявил российский политолог Константин Калачев. - C одной стороны предложение компромисса, с другой - угроза поставок оружия в Украину".

Эксперт отметил, что у США и Европы позиции разные тактически, но совпадают стратегически. Он добавил, что Европа опасается появления прецедента пересмотра государственных границ.

К.Калачев отметил, что Россия намерена сохранять в Украине свое влияние и рассматривает ее территории, как зону ответственности.

Говоря о возможности компромисса и уступок со стороны Запада, эксперт подчеркнул, что особых рычагов у Запада нет: "Только возвращение статус-кво и снятие санкций. Путин явно настроен идти до конца. Украина тоже не делает выводов из ошибок. Поэтому в отношении судьбы переговоров я пессимист, но любые переговоры лучше эскалации. Это может и не решение конфликта, зато хотя бы попытка его заморозить. А там время все по своим местам расставит", - сказал политолог.

В свою очередь директора Центра евразийских исследований Владимир Корнилов считает, что Берлин и Париж приложат максимум усилий для принуждения Порошенко к миру, так как уровень беспокойства Германии и Франции по поводу неконтролируемого распространения американского оружия по Европе слишком велик.

"Но не надо забывать, Меркель отправилась в США, где ей будут приводить очень весомые аргументы и принуждать к войне. То есть на минские переговоры она выйдет уже будучи обработанной в Вашингтоне. А у Белого дома на Меркель немало рычагов, непосредственно не связанных с этой войной, - и политических, и экономических", - пояснил директор центра.

Руководитель проектов Института-Фонда "Украинская политика" Алексей Вороненко выразил сомнение, что встречи глав Франции и Германии с президентом России смогут принести какой-либо прорыв в вопросе урегулирования конфликта в Украине. "Вообще, формат такой встречи для Украины весьма унизителен! Сама Меркель сказала, что не уверена в результатах этой встречи и кто знает о чем там шла речь", - считает он.

По его мнению, в данном вопросе у Запада закончились все средства для оказания давления. "ЕС шлет четкий сигнал, что хочет строить безопасность в Европе с Россией, а не против неё. Поэтому, мне кажется, что теперь будут идти поиски только компромиссов. Думаю, будет очень медленное, но поэтапное снятие санкций. Антисанкции России бьют и по экономике ЕС. Так что, как России не до смеха, также и Европе", - считает Вороненко.

В свою очередь Константин Калачев считает, что украинский кризис, судя по заявлениям российского президента Владимира Путина и главы МИД Сергея Лаврова, будет решаться в пользу России как сверхдержавы. "Однако амбиции сверхдержавы надо подкреплять не только оружием. Эта попытка прогнуть Запад под себя может быть серьезной ошибкой", - сказал политолог.

По его мнению, прорыва в переговорах по разрешению украинского кризиса ожидать не приходится.

"История повторяется. Это уже расхожий штамп. Но самое страшное, если история в этот раз повторяется в обратной последовательности. Тогда: Крым, Петлюра, Директория, начало гражданской войны, революция, мировая война...", - резюмировал политолог.