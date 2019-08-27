“Фонды, наподобие Соросовского, отстаивают свои интересы, мы не должны попадать в расставленные ими ловушки” - МНЕНИЯ

"Фонд Сороса действовал во многих постсоветских странах, включая Азербайджан. Со временем в ряде этих стран при финансовой поддержке и по инициативе Фонда вспыхнули революции. Фонд потворствовал лицам, проявлявшим общественно-политическую активность, заманивал их в различные программы, помогал материально, тем самым мотивируя выступать против политических властей и конституционных режимов. Все это в результате обернулось трагедиями для некоторых народов”.

Об этом Report заявил депутат Милли Меджлиса Насиб Махамалиев.

По его словам, фонд Сороса под видом демократии призывает людей к неповиновению: "У каждого народа свои национально-духовные ценности. Подобные фонды наносят ущерб этим ценностям. В странах Восточной Европы раскусили намерения фонда Сороса и запретили его деятельность. Полагаю, в Азербайджане тоже нельзя позволять таким фондам разворачивать свою деятельность. Следует провести работу с молодыми людьми, обманутыми и зомбированными этими миссионерами".

Депутат Милли Меджлиса Насиб Махамалиев Независимо от политических взглядов, долг каждого гражданина - защищать территориальную целостность и общественно-политическую стабильность в своей стране

По словам депутата, каждый гражданин, независимо от политических взглядов, должен защищать территориальную целостность и общественно-политическую стабильность в своей стране: "Общенациональные интересы должны быть превыше всего. Крупные державы стали своего рода сподвижниками Фонда Сороса. Не стоит обращать внимание на заявления этих государств, звучащих в поддержку Фонда Сороса. Мы должны отстаивать свою национальную безопасность. Под руководством Президента Азербайджана Ильхама Алиева в стране царит политическая стабильность. Одним словом, наша безопасность в надежных руках".

Председатель “Белой партии” Турал Аббаслы также раскритиковал деятельность Фонда Сороса.

Комментируя Report деятельность Фонда, он отметил, что подобные структуры стараются протолкнуть в малых странах интересы крупных держав, в частности, США: “При участии подобных Фондов устраиваются акции протеста, нарастает противостояние. Как известно, Фонд Сороса активно действует в нашем регионе с 2005 года. При содействии Фонда были проведены оранжевые революции в Грузии и Украине, была предпринята попытка осуществить аналогичный сценарий и в Азербайджане. Как всегда, азербайджанская оппозиция осталась с носом. Фонд Сороса стремится привязать ряд стран к своим силовым центрам. Воспользовавшись близорукостью некоторых политиков, Фонд стремится достичь своих целей. Неслучайно в ряде стран Европы деятельность Фонда Сороса находится под запретом.Сотрудничающие с ними не осознают, что находятся в эпицентре крупного заговора, поскольку им промывают мозги, внушая различные утопические идеи. В Турции всем известно о происках Фонда Сороса. У всех на слуху события в “Gezi Parkı”.

"Подобные Фонды стремятся, чтобы страны отстаивали не свои интересам, а действовали по указке крупных держав и центров”, - добавил он.

Председатель “Белой партии” Турал Аббаслы Как всегда, азербайджанская оппозиция осталась с носом. Фонд Сороса стремится привязать ряд стран к своим силовым центрам

Т.Аббаслы считает нецелесообразной деятельность подобных Фондов в Азербайджане: “Не думаю, что эти фонды принесут в Азербайджан демократические ценности. Здесь весьма уместно высказывание “У Британии нет постоянных друзей, а есть только постоянные интересы”. Фонды тоже отстаивают свои экономические и политические интересы. Поэтому не хотелось бы, чтобы они обладали весомой силой и словом на политической арене. В Азербайджане, как власти, так и оппозиция должны быть привержены национальным интересам. Иными словами, решать проблемы между собой, путем диалога. Акции надо проводить самим, а не по указке извне. “Белая партия” не поддерживает деятельность фондов, наподобие Фонда Сороса. До сих пор мы не получали их грантов и иной финансовой поддержки, и впредь не собираемся. Не зря говорят: “бесплатный сыр бывает только в мышеловке”. Мы не должны попадать в такие мышеловки, в свое время погорели и хватит...”.