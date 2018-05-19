Европейские медиа-гиганты против "Facebook" - ОБЗОР

Баку. 19 мая. REPORT.AZ/ Ведущие европейские онлайн-издания и печатные СМИ требуют отрегулировать деятельность “Facebook”. Этот вопрос был на повестке недавно состоявшегося в Вене заседания Европейского газетного конгресса(EuropeanNewspaperCongress). Европейские медиа-капитаны выразили беспокойство по поводу скандала, возникшего вокруг компании "CambridgeAnalitica", уличенной в использовании персональных данных пользователей “Facebook”.

“Facebook” втягивает общество в социальную пучину

Основатель Европейского газетного конгресса Йохан Оберауэр (JohannOberauer) в своем выступлении подчеркнул важность регулирования социальной сети “Facebook”: "Эта социальная сеть функционирует как медиа-структура. Ныне цифровой мир лишен многих ограничений. Онлайн-издания, печатные СМИ, радио и телевидение не позволяют оскорблений, поток которых изливается со страниц социальных сетей. События вокруг "CambridgeAnalitica" подтвердили догадки, которые на протяжение долгих лет пытались доказать средства массовой информации -“Facebook” опасен для общества и системы ценностей”. Oн обвинил Марка Цукерберга в использовании людей в корыстных целях: “По сути, миссия социальных сетей – сближение людей. Однако они разверзают социальную пропасть, пучину, ежедневно втягивая в нее большое количество людей”.

Эта сеть создает социальную напряженность

Президент Федерального агентства политического образования Германии Томас Крюгер (ThomasKrüger) коснулся прозрачности алгоритмов “Facebook”: “Facebook” сулит мир, в котором все беспрепятственно смогут общаться друг с другом, однако здесь каждый, считая себя правым, создает предпосылки для нагнетания социальной напряженности. Поэтому важно отрегулировать этот вопрос. С другой стороны, этот социальный проект хоть и заявляет о своем глобальном масштабе, все же он американский, поэтому неудивительно, что исполнительные органы США имеют доступ к базе данных этой сети”.

Вызывает сожаление факт ориентированности политиков на сиюминутную информацию

Председатель Совета директоров немецкой компании “Bayer” Вернер Бауманн (WernerBaumann)в своем выступлении заявил, что крупные компании в своей деятельности руководствуются долгосрочной стратегией по обеспечению благосостояния общества, однако социальные сети тиражируют, преимущественно, сиюминутную информацию: “В созданном социальными сетями хаосе каждый хочет выкрикнуть свое мнение громче остальных и, к сожалению, люди следуют не за профессионалами, а за теми крикунами-горлопанами. К сожалению, политики нынче тоже ориентируются на сиюминутную информацию, охотно тиражируемую медиа и социальными сетями, отказываясь выстраивать долгосрочную стратегию по обеспечению благосостояния населения".

“Facebook” и“Google” – расхитители доходов СМИ

Главный редактор швейцарской компании “Tamedia” Артур Рутизауцер (ArthurRutishauser) заявил, что развитие социальных сетей привело к снижению доходов возглавляемой ею компании от рекламы на 35%.

Главный директор медиа-холдинга “Burda” Филип Уэлт (PhilippWelte), основываясь на результатах исследования рекламного рынка СМИ, заявил, что “Google” и “Facebook” контролируют 40% европейского медиа-рынка.

СМИ должны развернуть борьбу за рекламный рынок

Глава Puls4 TV, австрийский политолог и журналист Корина Мильборн (CorinnaMilborn) призвала СМИ сплотиться во имя борьбы с “Facebook": “Эта социальная сеть, выстроив монополию, получает больше СМИ. Поэтому необходимо развернуть борьбу за общий рынок рекламы. “Facebook” лишает хлеба традиционные медиа-структуры”. По ее словам, европейские медиа-структуры ведут друг с другом борьбу за рекламный рынок, однако совершенно бесплатно выставляют свой контент в “Facebook”.

Исполнительный директор немецкого медиа-холдинга “DvHMedienGmbH” и еженедельной газеты “DieZeit” Райнер Эссер (RainerEsser) выразил поддержку деятельности "Facebook", отметив, что эта социальная сеть, действуя в рамках закона, достигла финансового скачка благодаря успешной бизнес-модели: “Наша проблема состоит в том, что люди предпочитают проводить время в “Facebook”, а не просматривая наши информационные порталы. Мы можем многому научиться у них, нам надо лучше работать, чтоб вернуть себе часть доходов, заполученных “Facebook””. Комментируя соучастие “Facebook” в рекламном бюджете телеканалов, он припомнил, что в свое время телевидение захватило большую часть рекламного бюджета по сравнению с печатными СМИ. Р.Эссер подчеркнул, что “Facebook” и “Google” обеспечивают до 30% интернет-трафика, поэтому важно наладить сотрудничество с ними.

Отметим, что Европейский газетный конгресс-2018, организованный при содействии компании “JapanTobaccoInternational” (JTI), собрал порядка 500 представителей СМИ. В целом, 47 представителей ведущих СМИ выступили с докладами по 31 теме.